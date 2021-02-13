Ay’dan bakınca Türkiye ekonomisi

Ekonomide olumlu gelişmeler arıyorum. Bulamıyorum. Peki, piyasalar neyi kutluyorlar? Türkiye'nin verdiği yüksek faiz…

Yanı sıra dünya piyasalarına hunharca giren yeni trilyonlarca dolar… Kendilerine getiri sunacak adres arıyorlar.

Hep anlatmaya çalıştığım, ekonomi ile piyasaların birbiri ile ilişkili olduğu fakat ayrı dinamiklerle çalıştığı… Piyasaya sok parayı bak kaça indiriyorsun doları… Peki, bedeli var mı?

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Kasım ayının ortasında itibaren yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolar para soktular. Babalarının hayrına değil tabii… Ne kadar oldu bedeli?

Paranın giriş yaptığı kur seviyesi ve aldığı faizi hesaplarsak, yaklaşık 3 milyar doları kâr yazdılar. Böyle anlatınca insan hayal edemiyor ama… Şöyle söyleyeyim kısaca: Borsadaki satış fiyatı üzerinde Türk Hava Yolları'nın tamamını ve üzerine 600 milyon dolar verdik şimdilik…

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Peki, faizlerin yüksek tutulması ne kadar durdurur doları? Kuvvetle muhtemel görmez yazı… Neye göre?

Düşük döviz kuru cari açığı artırır öncelikle… Yurtdışından mal getirmek yine ucuz hale geldi. Onları pahalılaştıran vergi… O da bir yere kadar engelleyebilir…

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Bakın 2020 yılı gibi ekonominin nefes alamadığı, döviz kurlarının patladığı, petrol fiyatlarının düşük seyrettiği bir yılda 36.7 milyar dolar cari açık verdik.

Dışarıdan aldığımız mal miktarı, dışarıya sattığımız maldan fazlaydı… Cari açık bunun anlamı… Mevcut döviz kurlarıyla her geçen gün daha da artacak…

Bu durum içerideki üreticiyi vuracak… Çünkü malı pahalı kalacak…

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Turizm ile kapatırız diye düşünmüşler… O da güzel… Bu salgın ortamında Türkiye'nin 2021 hedefi 31 milyon turist sayısı, 23.5 milyar dolarlık da turizm geliri…

Bırakın 31 milyonu, 15 milyon turisti bulalım, öpelim başımıza koyalım… Hayallerle ekonomi yönetilir mi? Avrupa'da insanlar evlerinden çıkamıyorlar, keyfine ülke değiştirirler mi?

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Türkiye'nin bir bütçesi var. Harcamalarını oradan yapar. Yetmezse borç alır. Bugün Hazine'yi ters çevirip sallasan beş kuruş düşmez yere… Senden benden fukara halde…

2021 yılında bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü… Açık verdikçe ya borçlanırsın ya vergileri artırırsın ya da para basıp açığı kapatırsın… Bizimkiler kombo yapıp üçüne birden abanıyorlar. Ekonominin şaftını kaydırıyorlar.

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Başka? Hazine'nin rekor borcu… Yaklaşık 1.8 trilyon lira borç stokunun yüzde 55'i döviz cinsinden… Yani 1 trilyon lira borcunun vadesi gelince döviz bulup ödenecek… Hani 20 milyar dolar geldi diye hava atıyorlar ya… Hazine'nin ödeyeceği meblağ 142 milyar dolar!

Ya Merkez Bankası rezervleri? O da eksi 48 milyar dolar… O kadar para toplasa sıfırlanacak ancak… Bu sefer de rezerv biriktirmek için para toplayacak!

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“Ülkenin toplam brüt borcu ne kadar?” derseniz… Çok da şey etmeyin… Oturun bir nefes alın… Önce biraz sakinleşin… Aman canım ölümlü dünya… Borcumuz da 435 milyar dolarda bu arada…

Aslında insan bunların hepsini birden duyunca rahatlıyor… Nasıl olsa ödenemeyecek, niye hesaplanıyor? Bırakın bütçeyi, borcu, açığı… Koyun kendinize bir bardak keyif çayı… Gökyüzüne bak, gör Ay'ı…