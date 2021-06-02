Bana 2023 hedeflerini anlatsana!

Tam 11 yıl boyunca 2023 hedefleri diye tekrarladı. Yaranmak isteyen kim varsa onlar da papağan gibi arkasına sıralandı… Şunun şurasında verdiği sürenin bitmesine 1.5 yıl kaldı.

Hâlâ şunu yapacağız, bunu yapacağız diyeceğine verdiği söz hakkında iki kelam etse ya… Çıkıp konu ile ilgili bir değerlendirme yapsa… Yapabilir mi? Ne diyecek ki?

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Sahi kim yaptı bu hesabı? Dört işlem biliyor mu? Diploması var mı?

Hani dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecektik.

Hani 2023'te kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolara çıkacaktı. Millet parayı bulunca şımaracaktı! Yerinde duramayacak, sapıtacaktı.

2013 yılında kişi başı gelir 12 bin 614 dolar seviyesine çıktı. 8 yıl öncesi bile bu yönetimle artık hayalden de öte… 2028'de o seviyeye ulaş, öp başına koy! O derece… 2020 yılında dolar bazında kişi başı gelir 8 bin 599 dolara kadar indi. Dolar daha da arttı. Bölünce çıkan rakamı söylemeye yüreğim dayanmadı.

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Koskoca şirketin genel müdürü, “Biz Türkiye'nin 2023 yılı hedefi olarak açıklanan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi adına elimizden geleni yapıyoruz” diye yalana yalana dolaşıyor etrafta… Ne yapıyorsun Allah aşkına? Hedeflere göre 2023'te kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolar… Sen ne ödüyorsun? Asgari ücretten yılda 3.325 dolar… Hadi el at bari, hiç değilse çalışanının en düşük yıllık ücretini 10 bin dolara çıkar.

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Hani 2023 yılında ihracat 500 milyar dolara çıkacaktı. En son açıklanan yıllık 187 milyar dolar... Hadi bu yıl daha artar, rekor kırar ve 200 milyar dolara çıkar. Hedefin yarısına ulaşmak için bile 50 milyar dolar gerekli… Düşünün nasıl sallamışlar!

İş dünyasının yandaşları ne yapıyormuş? Daha çok para kazanmaya çalışıp ihracat gelirlerini artırmaya çalışıyormuş.

Duyan da 2023 hedefleri olmasa para kazanmanın umurlarında olmadığını sanacak… Sebil dağıtacaklar ya malları… Yemişim para kazanmayı!

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Mazeretim var! Hedepe, Amerika, İsrail, Euro, dolar… Boş laf bunlar… Hepsi bahane… Nedir bu böyle, aynı hikaye… Millet bunları duymaktan sıkıldı, Sedat Peker dinlemeye başladı.

Hani “Biz sadece millete hesap veririz” deyip duruyorlar ya… Buyursunlar atıp tuttukları hedeflerin hesabını versinler. İktidara geldiklerinden beri topladıkları 2.3 trilyon dolar vergiyi nereye harcamışlar bari onu söylesinler.

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Hedef koymak kolay… Herkes yapar. Bugün hâlâ arkasında durabiliyor musun? Sende o planı yürütebilecek, başarıyla tamamlayabilecek kadro var mı?

Bu iş, şoförünü, doktorunu, sınıf arkadaşını milletvekili yapmak kadar kolay mı? Acaba söyleyince kendi kendine oluyor falan mı sandı? Konuyu açmayınca unutulacak mı?