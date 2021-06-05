Başkanlık sistemi sefaleti getirdi!

Erdoğan, başkanlık sistemini açıklarken “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” dedi… O günden sonra ülke gün yüzü göremedi.

Üç yıllık bu süreçte dolar ve Euro ikiye katladı, faiz, enflasyon, işsizlik arttı. Verdik yetkiyi, gördük etkiyi…

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Başkanlık sistemi “hız” demekti… Nerede hızlı gideceğini söylemedi. Aslında tam da dediği gibi ülke gerçekten de çok hızlı fakirleşti… Bir dahaki sefere iyice dinle de, ben yanlış anladım deme!

Sahi hani ekonomi çok iyiydi? Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Ülke kötü yönetiliyor, sistem berbat! Yılların birikimi… Boru değil; dolar 8.60 TL'yi geçti. Gözünü 9'a dikti!

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Para birimin değer kaybediyorsa fakirleşiyorsun demektir… Biri bunu ona söylese keşke…

Esas sıkıntı Türk Lirası'nın alım gücünün kalmaması… Gelirlerin artmaması… Hatta yüksek işsizlik nedeniyle gelirinin bile olmaması…

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Yasama, yürütme, yargı mevcut düzende aynı kişide… Bir kişiye bütün yetkileri verince… Ekonomi taklaya geliyor işte… Hâlâ neyin ısrarında? Beğeniyor mu bu gidişi?

Devlet malı aynı zamanda partinin malı… Hani sıkça bürokrasiden şikayet ediliyor ya, ortada bürokrat falan kalmadı… Onların yerine parti tarafından atanmış memurlar görev aldı.

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Nitekim görüldüğü üzere “atara atar, yedi düvele gider birader” vizyonuyla uluslararası arenada yer almaya çalışmak ancak iç politikada prim yapıyor. Dünyada pek kimse yemiyor! “Ekonomi kötü diye yabancı yatırımcılar Türkiye'den kaçıyorlar” diyen çıkabilir. Sorun sadece o değil! Önceki yıllarda ne krizler ne bunalımlar gördü bu yabancılar… O zamanlar bırakın satıp çıkmayı, Türkiye ucuzladı diye varlıklarını artırdılar.

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Senelerdir Türkiye'de varlığını sürdüren şirketler dahi fırsat bulduklarında Türkiye'den ayrılmak istediklerini açık açık söylüyorlar. Yatırım çekelim derken çöle döndürdük ülkeyi resmen…

Sorun “adalet sisteminin” çökmesi! Keyfe keder yönetilen, bir gecede kararnamelerle kuralların değiştiği ülkede neye yatırımını yapıp, hakkını nasıl koruyacaksın? Nasıl adapte olacaksın?

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Yahu mafyanın neredeyse köfteciye çökeceğini bizzat İçişleri Bakanı dile getirdi… Var mı ötesi… Yatırımcılar, köfteciye çökülen ülkede getirdiğim parama bir yıl sonra yamukluk yaparlar da çökerler mi diye düşünmez mi?

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Oysa ne de güzel anlatıyorlardı… Türkiye'yi yükseltecek stratejileri, politikaları… Büyümenin coşacağını, cazibe merkezi olacağımızı…

Ülkeye para yağacağını, ihracatın patlayacağını, enflasyon canavarını nasıl boğacağımızı… Başkanlık sisteminden önce başta kim vardı? Sahi o niye yapamadı?

Marketten bir şey satın alırken bile garanti veriyorlar, “Memnun değilseniz, 30 gün içinde iadenizi kabul ederiz” diyorlar. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuramaz mıyız acaba memnun değiliz diye?