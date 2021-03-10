Bir kişi hariç herkes değişti!

Ülkede ekonomi ile ilgili kurumların başında kim varsa gönderiliyor. Her şey bu kadar güzel giderken nereye? Daha dünyaya meydan okuyacaktık… Liderlerini dizlerimize çöktürecektik.

İnanmak istemiyorum ama yolunda gitmeyen bir şeyler var galiba… Nasıl anladım ama? Çok zekiyim, her türlü göreve talibim… Gerekirse bu salgında lebalep dolu ortamlara girerim.

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Son birkaç ayda Merkez Bankası Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu başkanları, Borsa İstanbul Genel Müdürü, Varlık Fonu Başkanı… Tamamı kovuldu!

İstifa falan o geçin o işleri… Onları o koltuklara oturtan, atamasını yapan belli… Hiçbiri kendi çabasıyla gelmedi. İstifa edebilirler mi?

Demokrasi açısından ülkenin Kuzey Kore'den farkı görevden alındıkları halde yaşıyor olmaları…

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Bir tek Ekonomi Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Aldı ceketini gitti. Kimse kolay demesin… Aynı zamanda aile bireyi… Kimler istifa etmeye çalıştı da edemedi!

Hata üzerine hata yaptı. Piyasa gerçeklerine uzak kaldı. Zira ekonomide yaşanan felaketin sorumlusu sadece Berat Albayrak'tır demek haksızlık olur. Azımsanmayacak derecede payı olsa da kayınpederinden enkaz devraldı… O da altında kaldı.

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İşin enteresan tarafı, 19 yıldır ülkenin yönetim kadrosunda olan kurumlarda görev alan bir kişi haricinde herkes değişti… Yine ekonomi düzelmedi. Daha da kötüye gitti.

Dış mihraklardan marketlere, bankalardan esnafa, bürokratlardan çiftçilere… Hepsi mevcut ekonomi tablosundan sorumlu… Bir tek mesul olmayan da kendisi… Bulmuş olabilir miyim nedeni?

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Ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler demokratik yönetimin hüküm sürüdüğü ülkelerde önem taşır. Bir gece yarısı kanun çıkartıp istediğinizi yaptığınız bir ortamda koltuklarda oturanlar sadece kukladır…

Hiç düşündünüz mü en ucuz işgücü piyasalarından birine sahip Türkiye'ye neden yurtdışından yatırım gelmiyor? Keyfiyetten!

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Anlaşmışsın, milyonlarca dolar yatıracaksın. İki ay sonra derdini anlatacağın yetkili kişi “Benden bu kadar” deyip uzarsa… Ya da görevden alınırsa… Yeni gelen anlaşmayı tanımazsa… Her şey bir kişinin dudaklarından çıkan laflara bakıyorsa… Senin ülkene kızıp, onların mallarını almayın diye çıkışırsa… Sektörün vergilerini artırsa… Kota koyarsa…

Var mı garantisi? Yatırım hüsran olursa hissedarlara nasıl anlatacaksın?

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Peki, yapılan değişikliklerin ülkeye faydası ne? Gökten para mı yağacak? Hayır, yaşadığımız sefalet kaldığı yerden devam edecek!

Benim esas merakım rüzgar gülü gibi dönenlerin hali… Yağ çekmek için fırsat arayan mangalda kül bırakmayanların ne diyeceği… Koltukların yeni sahiplerini nasıl da övecekleri…

Hiç uğraşma sadece hancıya yağ çek… Diğerlerinin tamamı yolcu… Sıra onlara da gelecek.