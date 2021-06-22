Bizim çocuklar, prim çocuklar oldu!

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, ”Futbolumuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı” dedi… Doğruyu söyledi… Futbola bu kadar yatırım yapan başka bir ülke yoktur. Kontrolsüz bir harcama var. Transferlere gelirlerin 3-5 katını harcayan kulüpler bataklığın ortasındalar.

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Millet açlıktan böbreğini satacak durumda, Milli Takım daha sahaya bile çıkmadan 10 milyon Euro prim verildi futbolculara… Onlarca sponsor, reklam filmleri… Kamera karşısına geçmekten antrenmana gidilemedi!

Sonuç? Ülkeler arasında kupa tarihinde görülen en kötü 5'inci performans sergilendi… Üç maçta üç mağlubiyet, atılan 1 gole karşın kalemizde gördüğümüz 8 gol… Herhalde primi iade ederler. O kadar da aç değiller!

Bugün Türkiye'de milyarlarca dolar harcanıp yaptırılan üst düzey 330 futbol stadyumu var. Sadece iki haftada bir maç yapmak için bu kadar büyük statlara ne gerek var? Artık ne konser var ne de etkinlik yapıyorlar. Boş yatıyorlar. Zira çimler bozulmasın diye maçlar dışında girilmiyor! Sadece yıllık bakım giderleri milyonlarca lirayı buluyor. Şehirlerde altyapı yetersizken, parklar ve bahçeler, oyun alanları, sahalar yokken, neden yeni stadyumlar yapılır? İlla birilerine para kazandırmak gerekli demek ki…

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Turnuvada İtalya bizi 3-0 yendi… Bakın Milli Takımın eski Teknik Direktörü Lucescu, “Türkiye'de para var, İtalya'da görmek isteyeceğiniz türden statlar var ama İtalya'daki gibi oyuncular yok” demişti.

İtalya'da, ülkenin futbol devi Milan ve Inter takımları aynı sahayı paylaşıyor. Stadyuma Milan'ın iç saha maçlarında San Siro, Inter'in iç saha maçlarında ise Giuseppe Meazza adı veriliyor. Lazio ve Roma takımları dönüşümlü olarak Roma Olimpiyat Stadı'nda maç yapıyorlar. Buna benzer onlarca örnek var. Sizce milyonlarca Euro transfer parası ödeyen bu takımlar stat yaptıracak ödenek mi bulamıyorlar?

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Ülkemizde futbola ilgi büyük! Ancak bu ilgi kahve muhabbeti düzeyinde kalıyor. Rakamlar ortada… Son iki yılı pandemi nedeniyle sayma… En son ölçülen ortalama seyirci sayısı 12 bin kişiydi… Almanlar, Bundesliga'da, ortalama 44 bin kişiye oynuyor. Alman ikinci ligi bile Türkiye'den daha fazla seyirciyi çekti.

Toplamda 32 stat bulunan İstanbul'da 7 stadın kapasitesi 15 bin kişi ve üzeri… Oysa Türkiye'nin bu kadar çok yeni stada harcayacak parası yok! Kredi alınıyor, yine yapılıyor. İhaleye çıkılıyor, birileri bu ihaleleri kazanıyor. Temiz iş! Sonuçta taraftarlar da oy veriyor. Kazan-kazan formülü mükemmel işliyor.

Futbolcular kazançları üzerinden Portekiz'de yüzde 56, Almanya'da yüzde 47, İngiltere'de yüzde 45 vergi ödüyor. Türkiye'de bu oran kaç? Yüzde 20 ile cennet… Onu da zaten net ücret üzerinden anlaşıldığı için tamamen kulüp ödüyor!

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Sanayici, tüccar, esnaf işyerini, vatandaş evini futbol kulübüne çevirse, faturalarını ödemese Bankalar Birliği toplanıp destekleme kararı alır mı?

Ziraat Bankası borcu üstlenir mi? Millet aleyhine böyle penaltı verilir mi?