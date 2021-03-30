Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal kovulduğundan beri piyasalarda sular durulmadı. Nitekim sorun Naci Bey'in kovulması değil, zihniyet sakatlığı olarak algılandı.

Normal şartlarda bu tarz kurumlarda yapılan görev değişikliklerinde devir teslim töreni gerçekleştirilir. Konusu bile açılmadı. Biri kalktı, diğeri oturdu.

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Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu, “Faizler hemen düşürülecek diye bir durum söz konusu değil!” açıklaması yaptı. Oysa göreve gelmeden önce çok rahat konuşuyordu. Köşe yazılarında atıp tutuyordu… “Faiz inmeli!”

Gazetesi faiz artırımı için “Bu operasyonu kimin adına çektiniz?” diye manşet attı. Asıp keserken iyiydi… Hadi düşürsene faizi! Yer mi?

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Faizleri yüzde 19'a çıkartmışsın ve dolar yüksek faiz nedeniyle 7 liraya doğru iniyordu. Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Açıklama yapmaya bile gerek görülmedi!

Dolar 8 liranın üzerine çıktı ve yüksek faize rağmen aşağı inecek gibi de görünmüyor. O manşet sonrası ülke ekonomisi dolar bazında yüzde 14 küçülüyor. Bu durumda operasyonu kim çekiyor?

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Madem faizleri indirmeyip aynen devam edecektin, niye Naci Ağbal'ı dış güçlerin uşağı ilan ettin? Neden Türkiye ekonomisinin tabutuna son çiviyi çaktın?

Dünyada sadece Türkiye'de mi kovuluyor merkez bankası başkanları? Mesela Pakistan, Surinam ve Kenya'da kovdu. Sudan, İran ve Sierra Leone diye bir ülke de… Barbados ve Angola da… Hepsi, Türkiye'yi yönetenler ile aynı kafada…

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Yine de 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı gören yok aralarında… Ekonomi anlamında olarak bu ülkelerden farkımız olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Hiç düşünmeyin, çünkü çoğunun kredi notu bizden daha iyi durumda!

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Sen gidip faizleri suni olarak indirmesi için emir vereceksin, üzerine Merkez Bankası'nın para basmasını emredeceksin.

Gelirlerine el koyacaksın, “İhtiyat akçesi zaten bizimdi” deyip işin içinden çıkacaksın. Ekonomiyi felakete sürüklerken suçu başkasına atacaksın! Olmuyor artık!

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Maalesef artık konu para politikalarını aştı… Bu saatten sonra ülkeyi yönetenler değişmediği sürece ekonomi düzelmez öylece…

Madem “alanım ekonomi” diyor, belli ki bir şeyler biliyor. Hiç boşuna “Faizlerin düşürülmesi gerek!” falan demesin. “Aldım yetkiyi, yüzde 5'e düşürdüm faizleri” desin.

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Hikmetinden sual olunmaz. Esas eğlence o zaman başlar. Herkes neyin ne olduğunu görür. Dolar artık 10 liraya mı uçar, kendine daha yükseklerde mi yer arar…

Nitekim şimdiden bilinmeyene doğru yelken açmış vaziyette… Tebriklerimi sunuyorum emeği geçen herkese…