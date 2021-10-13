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Dolar dokuz doğurdu!

Dolar, Türk Lirası'na karşı tarihinde ilk defa “9 liranın” üstünü görünce eski Goldman Sachs ekonomisti günün tweetini attı; “Türk Lirası bugün dünden daha zayıf olabilir ama en azından yarından daha güçlü!”

Herhalde durum daha iyi anlatılamazdı. İyi kullanılmış bir cümle sayfalar dolusu açıklamanın yerine geçebilir ve gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyabilir.

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Türk Lirası açık ara dünyanın en çok dayak yiyen para birimi… Gözleri şaşı bakana kadar dövüyorlar, iki vurup bir sayıyorlar. Bu durum elbette canımızı sıkıyor, kanımıza dokunuyor ama sebepler ortada… Bunun böyle olmasını biraz da biz istedik galiba…

Biz dediysem sen, ben değil, ülkeyi yönetenler… Bilmiyorlar mıydı faizin düşürülünce doların 9 liraya fırlayacağını? Tabii ben de bu konuda iyimser olabilirim. Belki de sandığımdan da kapasitesizlerdir.

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Merkez Bankası Başkanı durumu öylesine anlattı ki programa harfiyen uymuşlar, yapılması gereken her şeyi yapmışlar. Yanlış yok. Kim nerede hata yapıyor? O da yok!

Kimse hata yapmıyor, Merkez Bankası programı dâhilinde süreci işletiyor, her şey mükemmel ama ekonomi yan yatmış, dolar patlamış.

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Nitekim Merkez Bankası Başkanı “dövizin yükselmesinin faiz indirimiyle ne alakası var” tadında laflar etti. Hatta bu indirimin piyasa tarafından beklendiğini, bunun sürpriz bir indirim olmadığını belirtti.

Yahu anketlere de mi bakmadı? Hiç birinde faiz indirimi hele ekonomi bu haldeyken beklenmiyordu.

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Dünyada enerji fiyatları uçmuş gitmiş. İngiltere Merkez Bankası Başkanı bizden bir gün önce, enerji maliyetlerindeki artıştan endişe ederek “faiz artırımına erken başlayabiliriz” dedi…

Oysa bizim Merkez Bankası'na göre enflasyon artışı geçiciymiş. Bu sebeple kuvvetle muhtemel 21 Ekim'deki toplantıda politika faizi indirimi devam edecekmiş.

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Devam etsinler ama vatandaşı daha ne kadar fakirleştirecekler? Ülkenin yarısının maaşı asgari ücret veya biraz fazlası… Yaklaşık 313 Amerikan Doları…

Yıllardır insanları şu kadara, bedavaya yakına köle gibi çalıştırıyorlar dediğimiz Çin'de asgari ücret 340 Amerikan Doları civarı… Onlar köleyse bizim çalışanlar acaba ne?

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Yıllardır ülkeyi kötü yönetmenin, ekonomiyi tarumar etmenin, kaynakları kemirmenin, yandaşlara milyarlar yedirmenin faturası sadece bir yılda toparlanır mı? Gerçekten siz de buna inandınız mı?