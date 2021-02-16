Dolar neden 7 liraya geriledi?

Dolar ağustos ayından sonra döndü dolaştı ilk defa 7 liranın altına geriledi. Gerilemesinden çok neden gerilediği önemli… Sen faiz sarmalına sokmuşsun ülkeyi… Düşmesin mi?

Normal olarak Türkiye'de ekonominin durumuna bakıp “döviz fiyatlarının artması gerek” diye düşünüyorsunuz. Aslında haklısınız. Nitekim piyasalarda işler öyle yürümüyor.

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Kredi derecelendirme kurumlarının tamamı “Türkiye'ye yatırım yapmayın” diyor. Dünyada itibarımız felaket… Lakin şu an durum biraz farklı… Kimsenin umurunda değil verilen kredi notları…

Balık akını gibi para hızla bulduğu yüksek getiriden yararlanmaya çalışıyor. Nereden kazanıldığı değil, zamanlaması önemli…

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Dünyada 20 trilyon dolardan fazla para eksi faizde yatıyor. Hiçbir kazanç üretmiyor. Getiri üretenlere bakalım… Gelişmiş ekonomilerde kralı yüzde 0.5 ile yüzde 1 arası faiz veriyor.

Ya Türkiye… Faizleri resmi olarak yüzde 17'de… Yabancı yatırımcı eğer girip çıktığı kuru ayarlayabilirse, bir yıl boyunca dayanabilirse, yok böyle bir getiri… Üç-beş ay dayanabilirse o da fevkalade iyi…

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Maalesef onların başarıları Türkiye'den kaynak transferine sebep oluyor. Sonuçta bu getiriyi Türkiye ödüyor. Halka, yatırımlara, aşıya, esnafa gitmesi gereken para, gelen kısa vadeli dolarların bedeli olarak getirenin cebine konuluyor.

Bankaların, aracı kurumların mevcut pozisyonlarına göre rapor yazdıkları bilinen bir gerçek… Kimi yılsonu kapanışı olarak 6.70 diyor, kimi 6.50'de karar kılıyor… Ağırlıklı olarak 7 liranın etrafı dile getiriliyor.

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Tabii sadece Türk Lirası değil, bütün gelişen ülke paraları nasipleniyor bu işten… Brezilya Reali, Rus Rublesi, Güney Afrika Randı, Meksika ve Şili Pesosu…

Yarın durum değişir… Raporlarında güncellemeye giderler. “Biz Amerika'nın ceza vermesini, ambargo uygulamasının fiyatlara yansımadığını düşündüğümüz için hedefimizi bu noktaya çekiyoruz” derler. Çeker giderler.

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Sebepleri ortadan kaldırmadın ki sonuçlar değişsin! Halen ortada ne plan var, ne de program… Bakın faizler arttı dersin. Doları düşürürsün… Milletin cebine giren para artmadıktan sonra nasıl sefasını sürsün?

Yemişim zamları, batan kurumları, dış borcu… Ortada somut, elle tutulur hiçbir gelişme yokken nasıl düzelteceğiz tabloyu?

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Türkiye'nin uyguladığı mevcut politikalar ile ekonominin hasar almadan gün geçirmesi pek mümkün görünmüyor. Yol burada bitiyor!

Öyle vizyonsuz bir yönetim var ki işbaşında… Dolar düşse, para yağsa bile ne yapacak onunla? Gider kanal kazmaya başlar, yandaşına ihale zimmetler…

Ha bugün ha yarın… “Bak doları düşürdük, bozduk büyük oyunu” diyecekler. Ülkeye maliyetini söylemeyecekler. Bir süre sonra yükselmeye başladığında klasik “dış güçler” söylemini dile getirecekler. Zira önce reklamlar…