Dolar niye yükseldi yine?

Dolar yine salon erkeği kıvamında kuruldu baş köşeye… Yurtdışından aldı gazı, başladı yükselmeye…

Raporlarında doların yılsonunda Türk Lirası'na karşı değerinin 6.20'lere inmesini bekleyen yabancı kurumlar koşa koşa pozisyonlarını kapadı. Trenden atladı.

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Sebebi neydi ki? Amerika'nın samimiyetsizliği… Para basmaya doyamadılar… Yine de enflasyonlarının artmayacağını söylüyorlar…

Konuyu biraz açalım… Amerika'da senato 1.9 trilyon dolarlık yeni destek paketini onayladı. Adamlar bizim gibi vatandaşlarından SMS istemiyor. Yeni paket, halka bir kez daha çek ile para göndermek gibi enflasyonist maddeler içeriyor.

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Enflasyon artınca illa dolar faizleri de yükselecek… Buyurun size Türkiye… En güzel örnek… Peki, bunu herkes biliyor da Amerikan Merkez Bankası ve Hazinesi bilmiyor mu? Saf olmak gerek!

Amerika'nın asıl amacı zaten faizlerin yükselmesi ve doların güçlenmesi. Çıkıp bunu direkt böyle söyleyemeseler de aslında satır aralarında belirttiler…

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Amerika eski Merkez Bankası Başkanı, Amerika'nın yeni Hazine Bakanı Janet Yallen, “ABD zayıf dolar hedeflememeli” dedi. Yeni mi? Hayır bunda 2 ay kadar önce… Piyasalar istim üzerindeydi… Kimse iplemedi…

Geçen hafta bunu tekrarladı… “Amerika zayıf dolar istemiyor” anlamına gelen bir açıklama yaptı… Anlamı daha ne kadar açık olabilir ki? Dolar dünyada güçlenir mi sorusunun kesin cevabı…

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Nedeni basit… Çok yüksek miktarda para bastılar fakat bu para yurtdışından talep görmedi… Piyasaya sürülen bütün para Amerika'nın içine dağıldı…

Oysa Amerika'nın en büyük ihracatı dolardır… Dünyaya dolar satamazsa ekonomik gücünü kaybeder… Dünyaya bastığı dolarları yollamasının yolu da yüksek faizden geçer…

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Göreceksiniz yavaş yavaş, piyasaları panik etmemeye çalışarak faizler daha da artacak… Dolar daha da güçlenecek… Her türlü Amerika'nın işine gelecek.

Kuvvetli dolar ve Amerikan tahvil faizleri Türkiye gibi çok yüksek dış finansman ihtiyacı olan gelişen ülkeler için kabus senaryosudur… Bizim faizleri de etkiler. Yukarı çeker.

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Tahvil faizleri yükseldiğinde kamu ve özel sektör borçlanmamız hem zorlaşır hem de maliyeti artar. Faizlerimiz zaten çok yüksek… Daha fazlası ekonomiyi çökertecek.

Enflasyonumuza ve dolar kurunun geldiği seviyeye bakarsak Merkez Bankası 18 Mart toplantısında hilafsız faiz artırmalı… Kendi kendine karar alıp artırabilir mi? İşte orası biraz sıkıntılı…

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Çareler çaresiz… Diyelim ki; Merkez Bankası bağımsızcılık oynayıp faizleri artırdı… Doları tutmak dışında hangi sorunumuzu çözer? Bilakis üzerine kat çıkar. Artırmazsa üzerine tüy diker!

Maalesef ülkeyi yönetenler mevcut durumdan çıkacak düşünce yapısına sahip değiller… Ne olacak? Türkiye'de yaşananlar 2013 yılından beri hızla fakirleşiyorlar… Alt tarafı 2, 3 yılda daha da fakirleşirler…