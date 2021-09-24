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Doları artırmak için mi faiz indirildi?

Merkez Bankası'nın kendisine güvenen insanları yüzüstü bırakmama özelliği, Merkez Bankası'na güvenen kimse kalmaması nedeniyle pek bir işe yaramadı.

Faizleri 100 baz puan yani yüzde 1 indirdi. Ne fark etti? Bankalar şimdi daha fazla mı kredi verecek? Yoksa piyasaları iyice belirsizliğe mi itti?

Niyet belli değil mi? Defalarca “faiz sebep indirmek gerek” demedi mi? Gelecek ay harekete geçmeyecek mi? Dolar rekora gitmeyecek mi?

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Dünyada ekonomisi gelişmiş, gelişen, gelmiş, geçmiş hiç bir ülke faiz kararı verirken “çekirdek enflasyonu” hedeflemedi. Biz önce uydurduk sonra uyguladık.

Sizce hangisi daha kötü? Başkan'ın kendi söylediklerine inanması mı? Yoksa kendi söylediklerine inanmasa bile arkasında olması mı?

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Aslında kimse faiz ile ilgilenmiyor. Açıklanan faiz kararının dolar kuruna yapacağı etkiye bakıyor. Peki, gerçekten dolar mı değer kazanıyor? Hayır!

Aslında ülkenin para birimi Türk Lirası değer kaybediyor. Faizleri indirdi, dolar Türk Lirası karşısında rekorunu egale etti. Buyurun bu somut delili… Biz faizi indirdik diye Amerika'nın parasının dünyada değerlenecek hali yok ya…

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Herkes Başkan Şahap Kavcıoğlu'na yükleniyor ama benim merakım diğer oy hakkı olan üyeler ne yapıyor? Oturup fikrini beyan edip “bu indirime karşıyım” diyebiliyor mu? Daha önemlisi kendi fikirleri var mı? Ya söyleyecek cesaretleri?

Bu yazıdaki cümlelerin yarısı bile kurulmuyor toplantıda… Hoş geldin beş gittin, tuzlu söyledim yer misin, çay var içer misin?

Usulen toplantı odasına girip kapıları kapatıp saat 14:00 olunca yapılan bir açıklama… Merkez bankamızın faiz kararı budur… Nokta!

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Türkiye ekonomisi döviz, faiz, enflasyon parantezinin hapsinde… Faizi düşürse döviz artacak. Döviz artarsa enflasyona yansıyacak. Enflasyon artarsa yine faiz artırılacak.

Sonrasında klasik söyle tekrar kulaklarda çınlayacak; “faiz düşürülmeli” söylemi…

Faizlerin düşmesi ve hatta artırılması orta, uzun vadede önemsiz… Çünkü ülkede artık öngörülebilir bir ekonomi yönetimi yok. İktidar sihirli değnek arayışında… O da ancak masallarda…

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Problem artık tek başına ne faiz, ne döviz, ne enflasyon, ne Hazine yönetimi, ne Maliye, ne ekonomi yönetimi…

Sorun hepsi ve hiç biri… Bu sorunlardan kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Eninde sonunda karşısına çıkınca da sıvışamazsınız.

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Önümüzdeki seçime dönük, son kez koltukta oturma amacıyla yönetiliyor ülke… Sadece bu durumu gözlemleyen bile güçler ayrılığı ilkesinin, bağımsız kurumların neden önemli olduğunu iliklerine kadar hisseder.

Durumu kabullenmedikçe, hatalarla yüzleşmedikçe hiçbir iyileşme olmaz ekonomide. Bu böyle biline!