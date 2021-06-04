Düşkün enflasyon!

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonun geçen yıla göre düştüğünü, mayıs ayında sadece yüzde 0.89 oranında artığını açıkladı. Sizden ricam, çevrenizde, tanıdıklarınız arasında açıklanan bu enflasyona inanan insanlar varsa bana yönlendirmeniz.

Elimde çok güzel iki adet Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi, Galata Kulesi gibi satılık kupon gayrimenkuller var. Uygun fiyattan kendilerine devredebilirim.

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En azından ben bir kişiyi kandırıyorum… İstatistik Kurumu 84 milyon kişinin kanına giriyor. Maaşlar açıklanan enflasyona göre ayarlanıyor. Hiç mi canları sıkılmıyor?

ENAGrup diye akademisyenlerden oluşan bir takım var. Onlar da fiyat hareketlerini bilimsel olarak ölçüyorlar.

İstatistik Kurumu'nun sepetinde 418 madde var. 399'u araştırma grubu ile aynı maddeler… İkisi de hesaplıyor.

ENAGrup mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3.94 olarak açıkladı. Sizce hangisi gerçeğe daha yakındı?

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Hani meteoroloji hava sıcaklığı tahmininde bulunur… Ölçülen ile hissedilen farklıdır… Misal, sıcaklık 28 derece olur, 35 hisseder buram buram terlersin…

Tam o kıvama geldik. Hissedilen bağırtsa da kağıt üzerinde maşallahımız var. Rakamlar yalan söylemez dersiniz ama yalancılar rakam söyler…

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Açıklanan rakamlara bakarsak, yılbaşından beri toplam yüzde 6.39 fiyat yükselişi yaşanmış enflasyon sepetinde…

Dolar fiyatındaki artışa bakalım… Yıla 7.42 Türk Lirası ile başladı dolar fiyatı… Mayıs ayını 8.50 liradan kapattı. Aynı dönemde yaklaşık yüzde 14.55 artış oranı…

İthal ürünler dolardaki artışa rağmen hiç zamlanmamışlar. Bunu nasıl açıklayacaklar?

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Erdoğan, “Merkez Bankası Başkanı'mızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın” demedi mi?

Merkez Bankası Başkanı'nın kendi iradesi olmadığına göre bu görüşmede onun fikrini almadı, emrini iletti…

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Merkez Bankası Başkanı'nın faizler konusunda yaptığı tek yorum, “Enflasyonun üzerinde tutacağız” şeklinde… Açıklanan enflasyon faizi indirmek için bahane…

Kimsenin inanmadığı enflasyonu açıklayayım, ona göre faizleri düşürürüm… Oh ne ala! Hem şoför arkası hem cam kenarı… Var mı öyle bir dünya? Olmadığını önceden gördük aslında… Zira hâlâ yaşananlardan ders almıyorlarsa kime ne fayda?

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Enflasyonun bizim gibi gelişen ülkeler için zararları saymakla bitmez. En önemlilerinden biri milleti tasarruf yapmaktan caydırır. “Param nasıl olsa eriyor” deyip ya alışveriş yapar ya da döviz, altın alır.

Bizimkisi ağustos böceği ile karıncanın hikayesi… İşin fena tarafı da bu ya… Ya biriktirmeyip harcayacaksın ya da biriktirirken paran durduğu yerde eriyecek. Karınca olup zenginleşmek fıtratımızda yok!