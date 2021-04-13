Ekonomi haberlerini de “buzlamak” gerekir!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aldığı maaşlara ilişkin “RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'mden dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir” açıklamasında bulundu.

Bankacılığın hangi branşında ne tür bir deneyimi olduğunu söylemedi… Belli ki modern dünyadan çok farklı bir “etik” anlayışına sahip…

★★★

Ve bu anlayışla… Yönetim kurulu üyesi gibi göstermelik bir unvanla her ay maaş alıyor ve bunun “normal” olduğunu savunuyor! Aynı zamanda bu kişi görsel yayınların etik olup olmadığına karar veren bir pozisyonda bulunuyor.

Açıklama yapmak zorunda hissettiğine göre kendi de biliyor gerçeği… O koltuğu hak etmediğini… İstifa etmeye kalksa edemeyeceğini… “Hakkımdır” diye savunuyor olayı!

★★★

Sonrasında insan düşünüyor; “Ülke yönetiminde kimler var?” diye… Gayet olağan geliyor haliyle… Bir nevi, “Biz neye etik diyorsak o etiktir, biz neye yasal diyorsak o yasaldır” kafasındalar…

Bunun “41 ayrı yerde yönetim kurulunda” oturan modeli var. Demokrasi ile yönetilen adaletin olduğu gelişmiş bir ülkede olsa tefe koyarlar!

★★★

Sahi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir öğretmenin ikinci bir iş yapması neden yasak? Kamu çalışanı kanunen iki farklı yerde çalışamaz denilmedi mi? Kamuda çalışan doktorlar özel muayene açabilirler mi?

Kendisinin yüksek lisansı gazetecilik üzerine… Mezuniyeti ise halkla ilişkiler… Halk Bankası'ndan maaş alırken nasıl bir katkı sunuyor bankaya? Liyakati ne durumda? Herhangi bir özel banka kendisini stajyer olarak işe alır mı acaba?

★★★

Ebubekir Bey merhaba… Likiditemiz yüksek ve NPL oranlarında yaşanan iyileşmeyle bankamızın NPV'si de yükseliyor. Bizden 250 milyon dolar kredi talep eden holdingin bilançosunda öz kaynakları bu kadar, FAVÖK çarpanı şu kadar… İlk 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli Euribor+3 ile kredi istiyorlar. Sizce uygun mudur? İmza atabilir misiniz?

Nasıl onaylayacak? Yukarı bakacak! At derlerse imzayı atacak. Muhtemelen vekalet vermiştir. Şimdi kim bunca iş arasında genel müdürlüğe gidecek de kağıt karalayacak?

★★★

Hani 128 milyar dolar ucuza satılıp eritilirken, kamu mevduat bankalarını yasal özkaynakları toplamına oranla en fazla yüzde 20'lik açık pozisyon taşıyabilecekleri halde kuralı çiğnediler.

Piyasadan boylarını aşacak kadar döviz borçlandılar. Açığı yüzde 39'a çıkardılar. 2 hafta içinde de açığı yasal sınırın altına çekmesi gerekiyordu. Yapamadılar! İşlenen bu suçtan haberi var mıydı?

★★★

AKP artık nasıl bir yetenek, kalibre, vizyon ve düşünce çölünün ortasına düştüyse, aile arasında aynı kişilere stratejik görevleri yükleyip idare etme çabasındalar. Dışarı iş vermiyorlar!

Liyakat neydi? Liyakat filmde, dizide şarap bardağını buzlamayana ceza kesmekti. Ekonomi bu kafayla buz kesti! Bu saatten sonra kimse çıkıp da dış mihrak, faiz lobisi lafı etmesin. Ancak gerçekleri sansürlersin!