Enflasyon, döviz, faiz hapsindeyiz!

Türkiye ekonomisi zaten bitmiş, biraz daha dönerse okey atacak… Oysa ben ayrılığa daha hiç hazır değilim… Sanki yaşanacak, yarım kalan bir şeyler var. Son şanslarını zamları kökleyip freni unutarak kullanıyorlar.

“İşsiz” kelimesini kullanmanın henüz suç kapsamına girip girmediğini bilmiyorum. Eğer öyleyse hafifletici sebepten sayılmasını talep ediyorum.

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Felaket olarak nitelendirilen koalisyon hükümetleri dönemi var ya… İşsizlik yüzde 6.5'taydı 2000 yılında… “Bunlar iki koyun güdemez” deyip iktidara geldi. Resmi işsizlik oranı en son yüzde 13.2 seviyesinde gerçekleşti.

İşin ilginç tarafı, çalışan sayısı 216 bin düşerken, iş arayanlardan 481 bin kişi buhar oldu! Haliyle işsiz sayısı 265 bin kişi azaldı. Klasik bir İktidar icraatı… Şaşıran var mı?

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“Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların asıl fotoğrafı gözden kaçırma çabaları boşunadır” dedi. Ne kaldı ki? Haliyle işsizlik fotoğraf değil, çerçeveydi… Gör işte bak işte, nasıl “işsizlik” geriledi.

Daha önce de ““Ne diyorlar? Ekonomi battı, ekonomi bitti. Kardeşlerim; buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok. Bunlar nankör!” demişti. Bahsettiği birebir benim sanki…

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Nedense aklıma Serdar Ortaç'ın “Nankör” şarkısı geldi, içim ürperdi! “Aramızda bir sürü düşman var, sürü nankör var ve bakan kör var” şarkının sözleri… Biri umutsuz bir aşkı anlatıyor, diğeri umutsuz bir ekonomiyi!

Sadece kör değiliz, aynı zamanda nankörüz belli ki… Hem göremiyoruz hem görmek istemiyoruz bazı şeyleri… Neyi kaçırdık şimdi? Bir şeyler iyi gitti de bize haber mi verilmedi?

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Zannediliyor ki emir-komuta zinciri ile piyasalar dengeye gelir. Siyasi baskı ile enflasyon, faizler ve hatta dolar kuru düşürülebilir. Merkez Bankası tek başına bunlara kadir… Öğrenemediler ki mümkün değil!

Bakın Merkez Bankası'na… “Faizleri düşüreceğim” diye atıp tutuyordu… Gece gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi dondu!

İşin enteresan tarafı, hamlesi doğru… Faizleri artırmasının bu etapta faydası olmayacak, düşürse sular durmayacak. İyi de bu durumu saraya nasıl anlatacak?

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Bir değer yoktan var olamayacağına göre… Bir yerden birileri kollanıyorsa… Birilerinin açıkları bir yolla kapatılıyorsa… Borçları siliniyorsa… Havuzlar dolduruluyorsa… İlla bir yerden çıkar o para…

Döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsolursun… Esas fotoğraf diye açıkladığın detaylarda kaybolursun.

Dinlerken inansan bile akşam eve gittiğinde yemek alacak parayı zor bulursun. Aman diyeyim eleştirirken ayarı kaçırdın mı bu sefer paranteze değil dört duvar arasına hapsolursun…