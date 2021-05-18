Esnaf destek paketi

Esnafa destek paketini Bloomberg duyurdu… Ben paket falan göremedim ama 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, 18 ay vadeli 5 milyar lira… Bildiğin borçlandırma… Koşulsuz şartsız esnafımızın yanındayız sorarlarsa!

Bahsedilen kredinin faizi yüzde 18, komisyon oranı yüzde 1 olarak açıklanmış haberde… Eee destek nerede? O müteahhitlere…

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Verilecek miktar 50 bin lira ile 200 bin lira arasında… En düşüğünden hesaplarsak 100 bin esnaf yararlanacak.

Resmi verilere göre Türkiye'de 1 milyon 675 bin esnaf var. Bu durumda 1 milyon 575 bin esnaf ne yapar?

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Şimdi verdikleri sözde 5 milyarlık desteğin gerçek maliyetine bakalım. Yüzlerine vuralım. Umudum yok ama belki kızarır…

Esnaf normal şartlarda bankaya başvursa, bankanın maliyeti, götürüsü, gideri hepsi dahil alacağı kredi oranı yüzde 23 olur.

Destek diye verdikleri kredinin faizi yüzde 18… Komisyon oranını bile saymıyorum… O başlı başına bir rezalet…

Aralarında yüzde 5 fark var. Hesap yaparsak 2 yılda kabaca ödenecek para farkı 500 milyon lira civarında… Nerede söyledikleri 5 milyar lira? Sıkılmadılar sayılarla oynamaya…

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Zor durumda olan bir kısım esnafa faizi karşılığında günü kurtarma hakkı tanıyorlar. Hem de ciroya göre hesaplıyorlar? Hangi ciro? Siz başka ülkede miydiniz? Sonradan mı geldiniz?

Üstüne üstlük vergi borcu olmayana verilecek bu kredi… SGK borcun mu var? Alamazsın! Borcu yoksa niye kredi alsın?

Yahu bir KOSGEB faizsiz kredi dağıttılar… Şartlarına göre krediyi alabilmek için ya baron ya kont olman gerekiyor. Neredeyse daha aşağısına vermiyorlar.

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Gerçekten zorda olan esnafı daha fazla kredi ile kurtarabileceklerine mi inanıyorlar? Bu kredilerle esnafın geliri mi artacak?

Öyle bir şey olmayacak. Nitekim kredi dağıtarak ekonomiyi toparladıklarını sanıyorlar. Bilgileri bu kadar! Belki de sadece bu yılı kurtarmaya çalışıyorlar.

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Daha önce açılan onlarca paket işe yaramamışsa, yine aynı yöntemi deneyip bu sefer başarılı olacaklarına inanıyorlarsa, dükkân benim olsa, hemen kovarım!

Sahi krediyi hangi kaynaktan verecekler? Aşı alacak parayı denkleştirene kadar 3 ay harcadılar. Bütçe kevgire döndü. Kamu mali disiplini diye bir şey kalmadı. İş çığırından çıktı.

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Mucize diye bir şey yok! Mal bu, malzeme bu… Enflasyonun bu, gelirin şu, giderin o… Bir değer yoktan var olamayacağına göre…

Ekonominin sihri istikrarda saklıdır. Verirsin gazı, saman alevi gibi parlarsın. Benzin bitince ne yapacaksın? Yayan kalacaksın. Matbaayı çalıştırıp basıyorsan, paran değer kaybeder. Maliyet enflasyon ve faizlerin üzerine biner…

Çıkar, “en fazla desteği biz verdik” diye konuşurken bir bakmışsın ekonomisi en kötü ülkeler arasında lider… Ne fark eder? Bu ülkede doğruyu söyleyeni pek sevmezler…