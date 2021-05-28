Geleneksel petrol bulma şenlikleri!

Ortadoğu'ya yeni deste getir! Kartlar yeniden dağıtılıyor. Erdoğan, “Karadeniz'de son bir ayda, üç yeni kuyuda petrol keşfettik” açıklaması yaptı. Hep Almanlar mı kıskanacaktı? Biraz da Araplar kıskansın!

Dünyada, petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ekonomisi en olumsuz etkilenen ülkelerden biri Türkiye… Zaten her halttan kötü etkilenen yegâne ülke… Bir şeyden de iyi etkilense, hatırım kalır!

★★★

Anketler artık ne kadar kötü geliyorlarsa, yerli araba, yerli uçak, yerli aşı, yerli uzay roketi, yerli doğalgaz sonrası yerli petrolün bulunması adettendir… Genelde “erken seçim” habercisi olarak bilinir.

Verilen müjdeleri toplasaydık şu anda dünyanın bir numaralı petrol üreticisi konumunda olmamız işten bile değildi… Kimse 2023 yılında tutamazdı bizi… 2053'e geldiğimizde Avrupa'nın tamamı, takvimler 2071'i gösterdiğinde ise dünya biat ederdi… Olmadı demek ki!

★★★

Bulunduğu müjdelenen yeni petrol kuyularıyla günlük üretimimize 6800 varil ilave sağladık. Petrolün varil fiyatı bugün dünya piyasalarında 68 dolarda…

Bulduğumuz petrolün katkısı yıllık 169 milyon dolar yapar. Ve sadece 758 yılda sattığımız 128 milyar doları geri biriktirebiliriz… Hadi yine iyiyiz…

★★★

Türkiye'nin toplam üretimi yıllık 22 milyon varili buldu. Bu miktarı Suudiler tek başlarına 2 günde üretiyorlar. Bize satıp kanımızı emiyorlar.

Petrol bulmak sorun değil de… Esas hikaye kalitesi ve maliyeti… Gidip de varilini 95 dolara çıkartıyorsan yok ki önemi…

★★★

Bir varil ham petrol başına üretim maliyeti Rusya'da 40-50 dolar, ABD'de 50-55 dolar, Kanada'da 70-80 dolar…

Venezuela'da 60-70 dolar, Nijerya'da 25-35 dolar, Irak, İran ve Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinde ise 15 ila 25 dolar civarında… Yerin altından bedavaya çıkmıyor ya!

★★★

Geçen yıl petrol fiyatları 16 dolara kadar indi… Sudan ucuz hale geldi. Normal şartlarda bu fiyatlarla en büyük ithalat kalemi enerji olan Türkiye ekonomisi şahlanmalıydı… Petrol fiyatının gerilemesi cari açık ve enflasyonu yerle bir etmeli, büyümeyi coşturmalıydı… Ne fark etti?

Dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülke Venezuela… Dünyanın en kötü ekonomisine de sahip aynı zamanda… Bir ülke kötü yönetiliyorsa ne fark eder petrol musluktan aksa…

★★★

Bakın işte… Erdoğan'ın bize hedef gösterdiği dindar gençliği devlet eliyle yetiştiren ülkelerin portreleri önümüzde… Çoğunun da tek gelir kaynağı petrol… Harika gençlikleri var.

Hepsi birbirinden değerli bilim insanları, edebiyatçılar, sanatçılar, sporcular yetiştirmiş ülkeler… Tek sorunları bu insanların isimlerinin düşününce bir türlü akla gelmiyor olması… Yok ki!

Çocuklarına ver sağlam eğitimi, iyi yönet ülkeyi, gelir zaten gerisi…

Cennetin paraları

Bundan 5 yıl kadar önce Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve belgeler sızdırıldı.

Vergi kaçırma ve para aklamaların da içinde olduğu 11 milyon sayfalık döküm ortaya çıktı.

Yani, ülkesinden para ve vergi kaçıran binlerce zengin ve şirket deşifre oldu. Yayınlanan kayıtlarda Türkiye'den de 101 şirketin, 10 müşteri ve 152 varisin ismi yer alıyordu. Şirketlerin bir kısmı siyasilere, bakanlara ve aile eşraflarına aitti…

★★★

Arkasından Paradise belgeleri açıklandı. Az buz değil, 91 medya kuruluşundan 382 gazeteci 13.4 milyon belge ile bir yıl uğraştı.

Belgeler, gizlilik politikası uygulayan 19 farklı vergi cennetinin kayıtlarını içeriyordu. Vergi cennetleri nedir? Kaçırılan vergilerin biriktiği yerler olarak tanımlanır. Gizli paralar oralarda saklanır.

Yine bizden siyasilere, bakanlara ve aile eşraflarına ait hesaplar ortaya çıktı.

★★★

Dişe dokunur bir sonuç çıktı mı? Tabii ki çıkmadı… Hatta kimsenin umurunda olmadı… Arada kaynadı gitti…

Çıksa da, “Panama'da cami yaptıracaktık, onun parasıydı bu!” derler, geçerlerdi.

Paradise zaten Türkçe “cennet” demek… Parayı oraya yollamak bir anlamda sevaba girmek… Daha önce bunu demediler mi? Sıyrılıp gitmediler mi?

★★★

Üç bakan rüşvet yerken suçüstü yakalandı da ne oldu. Paraları faiziyle iade edildi.

Biri hâlâ saatine bakıyor. Diğeri takım elbiseleri giyip çikolatalarını yiyip yurtdışında Türkiye'yi temsil ediyor. Üçüncüsü dokuz kasasıyla para sayma makinesini temizliyor.

Ayakkabı kutucu banka müdürü görevine iade bile edildi de sonradan ayıp olmasın diye başka yere kaydırıldı…

★★★

Oysa 6 Ağustos 2012 tarihli Sabah Gazetesi… Haberi aynen aktarıyorum; “Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sabah'a yaptığı açıklamada İsviçre'de bulunan gizli hesapların üzerindeki sis perdesinin 1 Ocak 2013'ten itibaren kaldırılacağını söyledi.”

Şimşek, “İsviçre ile imzalanan tam bilgi değişimi anlaşması bu tarihte devreye girecek” dedi.

Üstünden dokuz yıl geçti. Ne oldu? Bizimkiler açıklanmasını istemedi… Vazgeçti…

★★★

Haberde açık açık, “Türk işadamlarının İsviçre'deki zulaları açılıyor. Bilgi değişim anlaşması yürürlüğe girdi. İsviçre'de hesabı bulunanların bilgileri 5 yıl geriye dönük incelenebilecek” deniliyordu.

Hatta Jersey, Bermuda, Guernsey ve Man Adası, Seyşeller, Bahamalar, Cebelitarık, Cayman Adaları, İngiliz Virjin Adaları ile de görüşüyorlardı. En azından öyle demişlerdi.

Demek ki sonrasında para ile imanın kimde olduğu belli olsun istenmedi! Neden ki?