Gıda düşer ama karaborsaya düşer!

Temel gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. AKP'nin yayın organına göre Erdoğan; “Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz… Vatandaşın gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım” diyerek fiyatların düşürülmesi talimatı verdi.

Merak ettim, var mı gerçekten öyle bir sihirli değneği… Daha da ilginci, Erdoğan ekonomi yönetiminden gıda fiyatlarındaki artışın arka planının araştırılmasını istedi. Berat Albayrak'ın dediği gibi “Allah sonumuzu hayretsin” bari…

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Sahi talimatı nasıl verdi? Bulurlarsa sorumluyu söyleyebilecekler mi? Dile kolay 19 yıldır ülke ekonomisini yönetiyor kendisi…

-Bu fiyatlar neden artıyor? Arka planda dış mihraklar, Rothschild, Rockefeller, İlluminati olabilir mi?

-Efendim böyle bir talimat vereceğinizi tahmin ettik, geniş kapsamlı araştırmamızı bitirdik.

-Peki, o zaman kim bu işin sorumlusu?

-Efendim, sizin ekonomiyi yönetime şekliniz çıktı. Yani siz…

-Göklerden gelen bir karar vardır…

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Yalnız şöyle bir handikap söz konusu… Fiyatlar düşmezse, “Erdoğan'ın sözlerinin hiçbir geçerliliği yok, kimse ciddiye almıyor” demektir. Talimat boşa gitmiştir.

Fiyatlar düşerse, “Neredeydi daha önce neden müdahale etmedi de artmasını bekledi” diye düşünülür.

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Mesela tarım bakanı ne iş yapar? Onun görevi değil mi bunlar? Demek ki Erdoğan fiyatların düşürülmesi talimatını vermese oturacak öylece… İlla talimat bekleyecek köşede…

Ne var ki, zengin ülkeyiz fakirler gibi ayçiçeği, sebze falan mı üreteceğiz? Tabii ki ithal edeceğiz. Hükümet çiftçiyi düşünüyor. Ekimiydi, bakımıydı, sökümüydü, çiftçi kazanacağı 50 kuruş için toprakla uğraşmasın, ithal edip satsın istiyor.

Sahi “Paramız var ki ithal ediyoruz” deyip beyinleri yakan kimdi? Tarım Bakanı'nı piste alalım, bu sefer ne anlatacak ona bakalım!

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Yağ lobisi, süt lobisi, yumurta lobisi, et lobisi… Sonu yok ki! Zorlarsan, marketleri basıp depolara ceza yağdırırsan fiyatları alaşağı etsen… Gıda düşer ama karaborsaya düşer…

Ya tezgah altlarında, kapı aralarında bulursun anca… Ya da oynarlar kalitesiyle, gramajıyla… Yiyemezsin ağız tadıyla…

Geçen yıldan beri belliydi fiyatların yükseleceği… Bilindiğinden hububat ve yağların ithalatında gümrük vergileri kaldırıldı. Şimdi “sanki haberlerim yokmuş gibi çek kanka” ile poz verilip araştırma kararı mı alındı? Çok inandırıcı!

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“Ekonomi benim alanım” dedi ama artık seyir zevki kalmayan dizi gibi… Faizleri indirince enflasyonun da düşeceği gibi enteresan bir ekonomi bilgisine sahip birinin, talimatla fiyatların düşeceğini söylemesi tuhaf değil ki…

Tuhaf olan bu yönetim şekliyle her şeyin düzelebileceğine inanan uyku moduna alınmış insanların buna itibar etmeleri…