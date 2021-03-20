Hay Allah faiz mi artırılmış?

Yandaş basın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a yükleniyor. Niye faiz artırmış? Artıranı değil buna sebep olan yönetimi eleştireceksin. Gerçekten sarayın “faizlerin artırılacağından” haberi olmadığını söyleyecek kadar saf olamazlar. Toz kondurmamak için de bir günah keçisi bulup onu hedef tahtasına koyarlar. Malum tüm iyi şeylerin kaynağı kendisi… Ters giden bir şey varsa illa bulunur birisi…

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Tabii ki ülkeyi daha güzel günlere götürecek olumlu bir karar değil… Tanımlamak gerekirse “yerinde” bir karar… Yüksek maliyeti karşılığında zaman kazandırdı, o kadar…

Kimse faizi kısa vadede fazla iplemez… Zira yükselen dolar kuru ile ekonomiyi yönetemezsin. Berat Albayrak neden istifa etti? Yönetemedi!

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Faiz artışı yapılmasaydı dolar bugün yine 8 liraydı… Yolu açıktı… Geç kalmanın bedeli her zaman daha fazla faiz artışıdır. En başta yapması gereken yapılmadığı için bugünlere gelindi…

Faiz artışı derdimizin devası mı? Hayır! Tek başına yetmez. Döviz artışını frenler, kuru biraz sabitler. Bir süre idare eder…

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Nitekim ekonomi çoktan yönetilebilir olmaktan çıktı. Bu artırım ekonomide tüm faizlerin yükselmesine neden olacak. Hem daha zor hem daha maliyetli borçlanılacak.

Doların 8.50'den aşağı inmesine sebep yapılan faiz artışları yanı sıra verilen reform sözleriydi… Üzerinden aylar geçip de mali piyasa sakinleşmesi sona erince Türk Lirası yeniden değer kaybetmeye başladı… Bir anda “reformlar” geldi akla…

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Apar topar “İnsan Hakları Eylem Planı” adı altında sözde hukuk reformu açıklandı. Hemen arkasından “Ekonomi Reform Paketi” diye kutucuk açıldı. İkisi de bomboş çıktı. Lise öğrencilerinin dönem ödevleri bile daha kapsamlıydı…

Aylar boşuna gittikten sonra döviz kafasını yukarı kaldırınca yine geldik aynı noktaya… Nitekim elimizde kala kala sadece “daha yüksek getiri vermek” kaldı. Faiz artırıldı.

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Avrupa'da faizler yüzde “sıfır” seviyesinde… Borçlan oradan, getir Türkiye'ye… Yatır yüksek faize… Üç-beş ay kurlar artmazsa delicesine… Al kârını, koy cebine… Geri dön ülkene… Yüzde 19 faiz vereni zor bulursun dünya üzerinde… Dolar bu sebeple geriliyor.

İşin ilginci, bugünlere sanki başkalarının yönetiminde gelmişiz gibi şikâyet etmeleri… Orta oyunu sahnelemeleri…

Günün sonunda faturayı kime iteleyecekler? Ceplerinden ödeyecek halleri yok… Bölüştürecekler hepimize vergi adı altında… Keyif çayını boşuna dağıtmadı ya!