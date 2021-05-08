Hayat pahalı diyeni atacaksın içeri!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni demokrasi anlayışından enstantaneler sundu.

Kendisine bağlı İstatistik Kurumu'nun, akademik bireylerden oluşan ve enflasyon hesaplayan akademik grup hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Neden ki?

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Suç duyurusu yeterli mi? Maazallah insanları uyandırırlarsa kim ödeyecek bunun bedelini? Daha farklı cezalar düşünülmeli… Kolları ve bacakları dört ata bağlanıp çekilmeli… Belki de çarmıha gerilmeli…

Bunlar tüy dikme çabaları… İsteyen istediğini hesaplayamayacak mı? Bence de matematik yasaklanmalı! Başka bir platform başka bir oran buluyorsa “yanlışları var” der geçersin. Tepki gösterirsen kendini ele verirsin.

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Suçları ne? İstatistik Kurumu 2020 yılsonu enflasyonunu yüzde 14.60 olarak açıklarken, ENAG adı verdikleri Enflasyon Araştırma Grubu'nun enflasyonu yüzde 36.72 olarak açıklaması…

Sizce hangisi gerçeğe daha yakın? Bağımsız grup aylık 7 milyonun üzerinde fiyat verisi ile enflasyon hesaplıyor. Onu yayınlıyor.

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İstatistik Kurumu tıpta “yalandan ölmüştür” diye geçen bir vaka olmamasına güveniyor. Sallayabildiği kadar sallıyor. Saraydan gelecek olanı bekliyor. Sahi kim inanıyor?

Hani marketlere haber verip fiyat toplamaya gitmeler, mağazalara 2 günlük kampanya yaptırıp o fiyatı baz almalar… Yıl olmuş 2021 hala bu tür verileri saklayabileceklerini düşünmeleri çok minnoş değil mi? Hele yargı zırhı istemeleri…

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İstatistik Kurumu'nun sepetinde 418 madde var. Araştırma Grubu ile 399'u aynı maddeler… İkisi de hesaplıyor. Biri Amsterdam'a biri Şam'a bakıyor. O kadar farklı…

Zira bu tarz kurumlar dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bağımsız olarak faaliyetlerini yürütür. Bu sayede kendisine duyulan güveni sürdürür.

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Ekonomi yönetilmiyor adeta kaos içinde yuvarlanıyor. Herkes kafasına göre genelge, yargı kararı ile işi doğrultmaya çalışıyor.

Yargı tehdidi ile güven sağlanmaz. Güven kendiliğinden oluşur. O güveni çoktan kaçırdılar. “İşsizlik düştü. İnanmayan saysın!” tadında açıklama yapıyorlar. Sonra da, bize neden inanmıyorlar?

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Pazara, markete giden normal zekâsı olan her insan farkında… Avrasya Anket'in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de açıklanan enflasyona inananların oranı 100 kişide sadece 8 damıtılmış nefer… Onlara da ne söylesen gider!

Nerede AKP'nin kemik kitle? Onlar bile inanmıyor açıklanan verilere! Milletin harcayacak parası, geliri yok ki açıklanan enflasyon ile ilgilensin… Gerçeği ile karnını doyurabiliyorsa şükretsin!