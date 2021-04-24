Her Türk genci işsizliği tadacaktır!

Ekonominin bırakın yeni istihdam üretmesini, şirketlerin mevcut maliyetlerini azaltma önlemi, çalışan sayısını azaltmak olarak çıkıyor karşımıza… Demek son çıkanın ışıkları kapatması artık yetmiyorsa…

Ülkede işsiz sayısı 11 milyonu geçmiş… Bu insanlar nasıl idame ettirecekler hayatlarını? İşin aslı en büyük sorun bu…

Memlekette torpilsiz iş bulmak zaten zordu, şimdi piyango gibi oldu. İşe girmekten geçtim, vasat bir şirkette stajyer, kursiyer veya bursiyer olarak çalışmak için bile ihtiyacın var torpile…

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Torpil de öyle alelade olmayacak. Onun bile derecesi var. Ne kadar güçlü torpilin varsa şansın o kadar fazla… İşe alırken yüzüne bile bakmıyor, seni kim göndermiş ilk onu soruyor.

Hele kamuda, kamu şirketlerinde işe gireceksen partiye başvuruyorsun, onlar yönlendiriyor. O kadar çok gelen var ki partiden, onların bile çoğu eleniyor.

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Torpilin yoksa hiç uğraşmayacaksın. İmtihana girdin, puanın da yetti… Bitti mi? Bitmedi… Hemen hemen tüm kadrolar mülakatlı… İşte torpilin durağı orası…

Siz sanıyor musunuz ciddiye alıyorlar imtihanları? Karısı, halası, yeğeni, gelini… Türkiye'nin yeni başarı kriteri…

Mülakat ve yazılı sınav yarı yarıya uygulandıktan sonra istersen sabaha kadar mürekkep yala… İnşallah başka bahara… Senden önce eş-dost, partili var sırada…

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Özel sektör desen torpilin adı “referans” olmuş, aynı sistem devam ediyor. İmkansız değil ama olasılık olarak o da bir tür at yarışını tutturmak.

İnsan kaynakları, karanlık dehlizlerin departmanı… Genellikle işe alınacak kişi ya da kişiler zaten belli… Diğer çağırılanlar piyon… Kotayı doldurmak için çağrılırlar. “Bakın ilana çıktık, mülakatları yaptık, bu kişide karar kıldık” deyip işi kitabına uydururlar.

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Patronların demeç veriyor; “Çalıştıracak işçi bulamıyoruz!” Haliyle işsiz olan düşünüyor; “Bir biz mi angutuz?” Sorsan, vasıfsız işçi dahi bulamıyorlarmış. Doğru dürüst para verip mi bulamamış?

Onlar işçi değil bildiğin “köle” arıyor. Asgari ücret dediğin insan gibi yaşamaya yetmiyor!

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Maaşı gününde hesaba yatacak mı? Haftada kaç saat çalışacak? Yıllık izni ne olacak? Yoksa köfteden “İzin kullandı” imzası mı atacak?

Haftalık izni ek mesaide mi geçecek? Fazla mesai parası mı alacak? Üç kişinin işini tek kişi mi yapacak? Sigortası asgari ücretten mi yatacak? Özlük hakları ne olacak?

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Bu ülke liyakatten vazgeçeli, sadakate prim vereli çok oldu. Ülke ekonomisi bu nedenle durdu. En basitinden ülkeyi yönetenlere baksanıza… Çok mu başarılılar alanlarında? Hepsine 3-5 yerden maaş maşallah… Türkiye'nin öyle bir dönemine denk geldiniz ki, küsün şansınıza!