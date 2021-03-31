İç güçler batırdı ülkeyi!

Ekonomiyi o hale getirdiler ki yakında, her ortamda “Dilenci değilim abi, yanlış anlama” diyen insanlarla karşılaşacağız… Kanıksayacağız…

Gelip sokakta senden para isteyeni ekonominin başına koysan bundan daha kötü yönetemez. Buna inan! Sadece kötü yönetmek de bir ülkeyi bu kadar hızlı fakirleştiremez. Başka meziyetler gerekir.

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Yıllardır kendimizi öve öve inanmaya başladık kendi söylediklerimize… Türk halkı sağduyuludur… Eyvallah da taş olsa çatlardı, kör olsa gözü açılırdı. Sağduyu nerede kaldı?

Hâlâ “Diz çöktüremeyeceksiniz” goygoyu ile hayatını sürdürüyor… Kim kime diz çöktürüyor? Böyle iç güçlerimiz olduğu sürece dış güçlerden kime ne? Kendi kendimizi batırıyoruz işte!

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Beyin olmadan da yaşam var doğada… Süngerler, denizanaları, deniz yıldızları, deniz kestaneleri, deniz hıyarları beyinleri yok diye ölmüyorlar. Yaşıyorlar ortamlarında… Hiç şaşırmam seçimlerde oy kullanırlarsa.

Artan dolar kuru falan değil… Türk Lirası'dır çöken… Cebimizdeki paradır eriyen. Kötüden de öte bir yönetim yüzünden…

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Uzaya, aya çıkacağız derken aslında doların çıkacağını düşünmüş müydünüz içinizden… Eskiden bir gecede fakirleşiyorduk, şimdi her gün…

Hani diyorlar ya; en kötüsü geride kaldı… Hiçbir şey henüz geride kalmadı. Hatta daha yarıya varılamadı. Sahi “geride kalması” için ne yapıldı? Faizler artırıldı. Şirketlerin iflas etmemesi için kararnameler yayınlandı.

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Öyle kur artınca, faizler yükselince, iflaslar yasaklanınca maalesef bu iş burada bitmiyor. Kriz tüm hızıyla devam ediyor. Esas domino etkisi şimdi başlıyor.

Ekonomik gerçekler yolun henüz başında olduğumuzu gösteriyor. Maalesef bu acı süreci yaşayarak görmemiz gerekiyor.

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Ülke fellik fellik borç arıyor. Bulabildiği, bildiğin tefeci faizinin resmisi… Düşünün, başımızda buna bile sevinen bir ekonomi yönetimi…

Madem öyle, IMF ile anlaşılsaydı. Hiç değilse yarısı kadar faizle borçlanılırdı. Yok olmaz! IMF gelirse, ulufe dağıtamazsın her istediğine… Saray'ın harcamalarına bile karışır yeri geldiğinde. Arkasından o kadar konuştuktan sonra IMF'yi nasıl anlatırsın millete?

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Bütün yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler… Yandaşa döviz garantili zimmetlenmişler… Ya onu iptal etmeye kalkışırlarsa… Nasıl çekecekler altlarına 25 yaşında milyonluk araba?

Modern bilim yerine ideolojiyi öne çıkartıp safsatayı yüceltirsen, işi bilmeyenlere ülkeyi emanet edersen gelip gelebileceğin yerin burası olduğunu sanma sakın… Beterin de beteri var. Oraya gidiyoruz, kemerlerinizi bağlayın!