İçişleri Bakanı’nın ekonomi açıklaması!

İçişleri Bakanı, Afyon Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde halka seslendi… Birader, İçişleri Bakanı niye halka seslenir? Neden çıkıp miting yapar? Dünyada kaç ülkede miting yapıyordur içişlerinden sorumlu kişi?

Hikâyesi biraz farklı… Seçim vardı! Beldeden köy statüsüne geçirilen Güney, komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleştirildi. Belde olma hakkını geri kazandı. Haliyle seçim yapıldı. Yöre halkı bir aksilik olmasın diye oyları ampule bastı. Ya ne yapsaydı?

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İçişleri Bakanı, “Göreceksiniz. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki… Etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak… Hazır mıyız buna?”

Yavaş sıçrasak da saçımız başımız dağılmasa! Atak dediği de muhtemelen panik ataktır… Yaptıkları her açıklama otomatik mesaj gibi… Yaratıcılık sıfır! Biraz değiştirin bari…

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Anlatsa ya bize Almanya ekonomisi ne durumda? Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar ekonomileri için neler planlıyorlar… Niye bizi kıskanacaklar? Çok mu umurlarında Türkiye'de yaşananalar?

Peki, bizim ülke ekonomisinin toparlanacağından haberi var mı? Ekonomi ile ilgili birimlere de söyleyelim çalışmalarına artık gerek kalmadı.

Artık Ekonomi Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı çalışmayı bırakıp tavla atarlar… Hem o her şeye burnunu sokan Amerika'yı kıskandırırlar…

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Sahi ekonomi zaten hep çok iyi değil miydi? Ne zaman bozuldu ki toparlandı? Tamam, biz hazırız da ekonominin bundan haberi var mı? Türk Lirası ekonomik göstergelerin hası…

Dünyada daha çok değer kaybedeni boşuna arama… Enflasyon, işsizlik, faiz… Hepsi gösterge niteliğine haiz… Hangisinde Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi geçecekmişiz?

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Aşılanma ile beraber yaz aylarında bir hareketlenme olacağı aşikâr… Yine de ekonominin öyle bir iki ayda değişen bir şey olmadığını biri kendisine anlatsa ya… Hani şu 128 milyar doları heba etmeleri bile 33 ay sürdü… Oradan hesapla…

Yıllardır ülkeyi kötü yönetmenin, ekonomiyi tarumar etmenin, kaynakları kemirmenin, yandaşlara milyarlar yedirmenin faturası öyle iki ayda toparlanır mı? Gerçekten siz de buna inandınız mı?

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Biz ekonominin normal halini de biliyoruz. Sanki salgından önce çok iyi gidiyorduk da eski güzel günlere dönüyoruz!

Ne bütçede para kaldı. Ne israflar sonlandırıldı. Sen istediğin kadar kredi dağıtacağını açıkla… Ekonomiyi getirmişsin el açacak duruma…

Oysa piyasanın halini görmek için temmuzu beklemeye gerek yok. Çık, konuş piyasadan iki kişiyle… Bak bakalım ülke ekonomisinin nereye gittiğine… İnanmıyorsan sor bekçilere…