Bazıları büyük resmi göremiyorlar. İşsiz kalarak iktidarı yıpratmaya çalışıyorlar. Bariz işsizlik lobisinin işi… İşsizler olmasa işsizlik diye bir şey kalmayacak oysa ki…

Akılları sıra aç kalıp ekonomiye darbe vuracaklar! Devletin itibarını sarsacaklar… İşsiz değil terörist bunlar!

★★★

Neyse ki istatistik kurumu çözdü oyunu… Kimseyi işsiz saymıyor. Başının okşanmasını hak ediyor. Aferin benim istatistik kurumuma…

Her zamanki gibi at yalanı bulursun inananı tarifesinden işsizlik rakamları açıklandı. Tabii ki geriledi… En son buna benzer bir mucizeyi Hz. Musa Kızıldeniz'i ikiye ayırarak göstermişti.

★★★

Şöyle anlatayım, istatistik kurumuna göre ülkede çalışmak isteyenlerin yüzde 87.3'ü çalışıyor. Hem de bu salgın döneminde… Abartmıyorum, açıklanan işsizlik verisi resmen böyle…

Böylesi kusursuz bir başarıyı yakalamak için hakikaten ekonomi dehası olmak gerekiyor. Ülkeyi nasıl da iyi yönetiyor maşallah… Nazar değmemesi için kafamıza keyif çayı atsa da neşemiz iyice yerine gelse…

★★★

Diğer bir ihtimal işsizlerin çoğu koronadan öldü… Akşam yatıp sabah kalkınca işsizliği azaltıyorlar. Belli ki insanları buharlaştırıyorlar! Yoksa mümkün değil bu sayıları çıkartamazlar.

Doğruları dile getirmek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dediği gibi “ulusal çıkarları sarsacak” halde! Ulusal çıkar mı, yoksa partinin çıkarı mı önemli? Ahmak yerine koy bakalım milleti…

Yahu ülkeyi yöneten kişinin damadı 2 aydır işsiz… Kim bilir nerelerde dolaşıyor sebepsiz… Geceler sabahsız, ömrüm baharsız… Onu da işsiz saydılar mı yalansız?

★★★

Aslında bunların hepsi gereksiz rakamlar… Hiçbir şey ifade etmiyorlar. Bize durumu anlamak için tek bir veri yeterli… Şöyle ki; ülkede kaç kişi çalışabilecek durumda? Tam olarak 62 milyon 935 bin kişi… Kaçı çalışıyor? Açıklamaya göre 27 milyon 447 bin kişi… Tablo budur! Gerisi masal…

★★★

Hem de işten çıkarmanın yasak olduğu 9 aylık süreçte bu böyle… Kimseyi işten çıkarmasan bile işsizliği sabit tutmak için milyonlarca istihdam yaratmak gerekiyor. Nitekim her yıl işgücüne yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi katılıyor.

Ülkeyi yöneten iktidarın açıkladığı her gelişme, söylediği her cümle şaibeli olur mu? Nasıl bir devre denk geldik arkadaş? Bu durumu görmemek için ya zeka geriliğin vardır ya da menfaatin…

★★★

Salgın, virüs hikaye… İşsizliğin hangi sebebini ortadan kaldırdın ki işsizlik azalsın? Daha ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini bilmiyorsun! Nasıl çözeceksin işsizliği hakikaten?

Gece bitmez gündüz bitmez bu kriz kolay bitmez. Ülkeyi yönettikleri her gün zarar… Ömür geçer acısı geçmez!