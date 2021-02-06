Kim demişti “benim alanım ekonomi”?

Uzmanlık alanı “ekonomi” olan dünya finansında yıldız gibi parlayan “faiz sebep enflasyon neticedir” gibi değeri 120 yıl sonra anlaşılacak bir teoremin sahibi olan Erdoğan'a karşı gelen bir Merkez Bankası Başkanı… Gerçekten saraya rağmen mi alıyor kararları?

Anlaşıldığı üzere piyasalar kendisine bayıldı… Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal öylesine kötüydü ki, kim gelse hayranlık uyandıracaktı…

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“Faizler uzun süre yüksek kalacaklar, gerekirse daha da artırılacaklar” sihirli sözlerini söyledi ve döviz hızla aşağı indi…

Naci Ağbal oyunu şimdilik kitabına göre oynuyor. Üç aylık gözlemlediğim kadarıyla hatasız bir yönetim sergiledi. Kimse yüksek faiz istemez. Ancak faizin kötü yönetimin yan etkisi olduğunu da görmezlikten gelemez.

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Şu anda Türkiye'nin tek cazip hikâyesi bu… Yüksek faiz ödeyip kısa zaman kazanıyoruz. Başka da şansımız yok zaten… Olması gerekeni yapıyoruz da o zamanı nasıl değerlendiriyoruz?

Ver faizi, getir parayı, düşür doları… Budur meali… Bir ömür boyu sürer mi? Zira kısa vadede, acele plan, program, reform sözleri, bunun için verildi…

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İş öyle bir hal aldı ki, enflasyon beklenenden kötü geliyor piyasalar seviniyor. Neden? Yükselen enflasyonu düşürmek için daha yüksek faiz gerekecek… Bu hesaba göre daha da yükseltilecek…

Bu mantığa göre faizi 3 puan daha arttır yüzde 20 seviyesine daya, al sana dolar 6.5 lira… Ekonomi düzlüğe mi çıkmış olacak bu durumda? Nasıl? Çünkü öküzün dünyası sürdüğü tarla kadardır.

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Yüksek faiz yatırımların durması manasına gelir… Kimse risksiz kazanç varken fabrika açayım, üretim yapayım, kapasite artırayım demez… Kredi alıp yapsa onu da ödeyemez.

Bunun diğer bir anlamı daha fazla işsizliktir… Geliri artmayan geniş kitleler harcama yapamaz. Ülke büyüyemez, fakirleşir.

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Diğer yandan Merkez Bankası rezervleri hala 48 milyar dolar civarında ekside… Ee? Düzelen ne? Sadece niyet… Faizlerin yükselebileceğine niyet eylemek…

Merkez Bankası bir yolla “dolar” toplamak zorunda yoksa bu iş yürümez böyle… Ya ihale açmaya başlayacak ya çaktırmadan alacak…

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Diğer yandan kamu bankaları kanuna aykırı biçimde artırdıkları döviz açık pozisyonlarını kapadı. Hazine borçlandığı bu paraları kamu bankalarına aktardı…

Nitekim Hazine'nin mevcut yaklaşık 1.8 trilyon lira borç stokunun yüzde 55'i döviz cinsinden… Kural açıktır, kazanamadığın veya basamadığın para cinsinden borçlanmayacaksın! Hadi borçlandın, açılmayacaksın.

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Sorunlarımız çok net… Birkaç yılda düzelebilecek kadar basit değil… İş o hale geldi ki, Merkez Bankası'nın para atraksiyonlarıyla çözülecek durumu çoktan geçti.

Belki birkaç ay idare eder. Sonrasında yine çıkar “benim alanım ekonomi” der!