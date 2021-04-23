Kimse cebinden vermiyor!

Alem 128 milyar dolara kapılmış gidiyor? Bütçe açıkları hiç görülmüyor. Devasa boyutlarda… Başka bir büyük tehlike de orada…

Bütçe açığı çok fenadır… Ülkeyi çabuk batırır! Açık verdikçe para basıp açığı kapatırsınız. Maaşları para basıp ödersiniz… Para bol basılınca da para biriminizin şaftını kaydırır değersizleştirirsiniz…

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Ceplerinden veriyorlarmış gibi anlatıyorlar ama harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler. Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yüklenen yükler…

Bu yılın daha ortasına gelmedik. Bütçe kevgire döndü… Kamu mali disiplini diye bir şey kalmadı. Yine çok para harcandı… Oysa geçen yıldan biliyoruz başımıza gelecekleri… Ne oldu geçen yıl?

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Borçlanma limitleri aşıldı. Kanuna göre Hazine daha fazla borçlanmamalıydı… Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna… Keyfine göre borçlanıldı…

Fazlasını borçlanmak için yasa Meclis'in onayından geçirilmeliydi… Borçlanıldı! Meclis'e hatırın var mı diye bile sorulmadı…

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Zira seçilmiş Meclis'in bütçe üzerinde hiçbir rolü ve söz hakkı yok. Milletvekillerini niye seçiyorsak?

Keyfe göre bütçe hazırlanıyor. Bütçe, Meclis'e sunuluyor. Artık saraydan bir görevli Meclis'e gelip bütçeyi anlatmaya zahmet ederse ne ala…

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Milletvekilinin biri karşısında muhatap bulabilirse mesela; “Neden Diyanet'in bütçesini üçe katladınız” diye sorsa… Karşısındaki siyasi sorumluluk taşımadığı için açıklamaya gerek bile görmeyebilir. “Paşa gönlümüz öyle istedi” der geçer…

Meclis onay vermezse, reddetse dahi hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Bütçe kanunu süresinde yürürlüğe konulmaması halinde geçici bütçe kanunu çıkartılıp oradan devam edilir.

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O da çıkarılmaması durumunda değişiklik falan da yapılmaz. Geçen yılı örnek alırsak dediğim dedik ile devam edilir. Nitekim edildi!

Bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlenme oranına göre arttırılır. İstenirse bu durum her yıl devam eder.

Peki ya 600 milletvekili ne işe yarar? Meclis'te kenar süsü görevlerini sürdürür. Başkanlık sisteminde maalesef bu böyle…

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Seçilmiş Cumhurbaşkanı ister Hazine kaynaklarını kullanır ister Hazine'nin alternatifi Varlık Fonu'nu… Kim ne diyecek?

Varlık Fonu bugün kime bağlı? Cumhurbaşkanı'na… Yani Cumhurbaşkanı'nın iki tane bütçesi iki tane de hazinesi var. İkisiyle de borçlanabiliyor…

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Bütün bütçeyi bitir. Türkiye'nin geleceğini yap-işlet-devret projeleri ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden iyi bir şeyler bekle! Bırakın iletişimi, doğalgazı, elektriği… Aldığımız nefese bile vergi gelse, biz oyuna gelmeyeceğiz. Dış güçlere ülkemizi yedirmeyeceğiz. Hemen yeni Mercedesler alıp gerekli cevabı vereceğiz.