Kötü ekonominin yeni suçlusu bulundu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu… Ülkeyi yöneteni eleştirmemeyi şiar edindiği için on dokuz yıldır oturduğu koltukta öyle rahat ki… Bu sefer de hedef olarak bankaları seçti. Tek bir kez bizi bu hale düşüreni eleştirebildi mi?

Zamanında kendisinin bu sessizliği Kılıçdaroğlu'nun da dikkatini çekti… “Niye eleştirmiyorsunuz” diyecek oldu… “Bana muhalefet etmek istiyorsa seneye gelir, Türkiye'de beceremedi, burada Odalar Birliği'nde de boyunun ölçüsünü alır” diye çemkirdi. Bildiğiniz AKP'nin neferi…

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Aman efendim bankalar kredi faizlerini artırdılar vay efendim büyümeye köstek oluyorlar. Ekonomi yönetimi faizleri suni olarak düşük tutarken, 128 milyar doları eritirken neredeydi? Bu işin buraya geleceğini göremedi mi?

Koskoca birliğin yok mu ekonomisti? Ona göremediği bir şey daha söyleyeyim… Yerli araba üreteceğiz diye kurdukları fabrika hiçbir zaman kâr yüzü göremeyecek. Kendini bile çeviremeyecek. Siyasi şov uğruna milyarlarca lira eriyecek.

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Pahalıkta sorumlu yönetim değil, marketler… Gıda fiyatlarından sorumlu yönetim değil, çiftçiler… Kredilerde sorumlu yönetim değil, bankalar… Bu böyle uzar…

Bankalar sana mı soracaktı kredi fiyatlandırmalarını… Babasının hayrına topluyor sanki paraları… Ülkede ekonomi çok iyi de bankalar zevkine artırıyorlar faizleri…

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Sahi sarayın onayıyla Merkez Bankası faizleri yüzde 17'ye çıkardığında gıkı çıktı mı? Yoksa aradığı kişiye ulaşamadı mı?

Sahi faizleri bu duruma kim getirdi? Kendisi o tarihler arasında neredeydi? Var mı şahidi?

Sürekli ucuz ve bol para istemekten bir türlü vazgeçemedi… Ne yaparsan yap, şirketlerin önemli bir kısmı batacak… Sebebi ise ekonominin kötü yönetilmesi… Bunun sebep değil sonuç olduğunu göremedi mi?

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Hem döviz çıkmasın hem faiz artmasın, ekonomi istikrarı yakalasın diyorsa… İşte o beğendiği bu yönetim ve yağma düzeniyle olmuyor, olamaz…

Diğer yandan yaz boyunca zararına kredi dağıtıldı… Parayı kapan yatırım falan da yapmadı. Koştu döviz ve altın aldı… Arabaya, eve yatırdı… Kamu bankalarının zararı millete kaldı. Ağzını açmadı!

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Ülkeyi yönetenler; “Oda ve borsaların topladığı aidatlar üyeler açısından büyük külfet haline gelmiştir, acilen kaldırılmalıdır” demişlerdi.

Ülkede siyaset, tepeden tırnağa her kuruma musallat edildi. Çoğu siyasetin emrine girdi. Adamlar bindiği dalı keser mi?

Gözyaşlarına bakarsak, bu yıl iyi timsah yapacak. Virüsten kurtuluyoruz derken bari bunlara yem olmasak!