Kullan-at başkanlar

Ülkenin resmi enflasyonundan tutun işsizliğine, büyümesinden verimliliğine… Hatta ülkenin seyahat, mutluluk, sağlık istatistiklerini dahi hazırlayan kurumun adının kısaltması TÜİK… Açılımı Türkiye İstatistik Kurumu…

Açıkladıklarına inanan var mı? O ufak bir ayrıntı… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bile “Tayyip'i üzmeyen istatistikler kurumu” adını koymuştu…

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İstikrar nedir? Kanuna göre 5 yıllık görev için atanan ve bu süreden önce görevden alınamayan özerk ve bağımsız olması gereken bir kurumun başkanını son 5 yılda 5 kere değiştirmek değildir!

Vekâleten veya asaleten… Vekâleten atamayla bu maddenin etrafından dolaşılır… Asaleten atananlar da “Söylediğimi yapmıyordu” deyip görevden alınır. Aslında bir fark yoktur.

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Nitekim ülkenin İstatistik Kurumu tıpkı halı sahada oynayacak kaleci bulamayınca dönüşümlü kaleye geçen takıma döndü…

Bundan sadece 2 hafta kadar önce geçen yıl göreve gelen Emine Erdoğan'ın kalem müdürünün kocası görevinden alındı…

Yerine kurumun içinden, gerçekten işi iyi bildiği söylenen başkan yardımcısı getirildi.

Şeffaflık, bilimsellik adına tam birkaç adım atılmıştı ki… Hoop, saray cayma hakkını kullandı. İki gün önce görevden aldı.

Tıpkı devamlı değişen Merkez Bankası başkanları hesabı… Acaba bunları da kullan-at mı sandı?

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Yayımlanan yeni kararname ile İstatistik Kurumu'nun başına maden fakültesi jeoloji mühendisliği bölümü mezunu profesör atandı.

Marmara üniversitesindeki sayfasına baktım. Bilimsel faaliyetler ve başarılar kısmı, liseli genç kızların hatıra defteri gibi… Bana bu kalbin kadar temiz sayfayı ayırdığın için diye başlasa sırıtmaz sanki… Nitekim bomboş bırakılmış bilgiseli…

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Şaka maka 84 milyon kişiyle dalga geçmenin tadı bir başka… Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Mehmet gider, Erdal gelir. Bağımsız olmadıktan sonra verilen her sipariş itinayla yerine getirilir.

Çok yakında tüm ekonomik veriler, istatistikler, göstergeler, olumsuzdan olumluya, olumludan daha da olumluya dönmeye başlar.

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Bana sorsalar hiç tereddüt etmeden Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Üyesi güreşçi Hamza Yerlikaya'yı geçirirdim o koltuğa…

Alttan girer üsten çıkar, sayılara güzel el ense çeker… Çömlek kırması ile belini bükemeyeceği rakam yoktur. Ayak kösteği ile dış kazıkta enflasyonun bacağını kaparsa köprüye getirir tek hamlede 3 puan birden indirir. Bak beni dinle, bir dene… Beğenmezsen bir ay içerisinde sorgusuz sualsiz iade…