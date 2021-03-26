Merkez Bankası Başkanı beyin jimnastiği kurbanı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomist Cemil Ertem çıktı ciddi ciddi “Merkez Bankası başkanının bu kadar sık değişmesi ekonomi dışı belki de bir beyin jimnastiği olabilir” dedi…

Ciddi söylemesine bakmayın kuvvetle muhtemel dalga geçti. Ya da beyinsiz yerine koydu izleyenleri… Aklıma başka bir açıklama gelmiyor ki!

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Düşünsenize bir doktorun ameliyat sırasında beyin jimnastiği yaptığını… Hastanın böbreğini, beynine taktığını… Sonra da bunu hasta yakınlarına anlattığını… Merhaba, babanız artık böbrek jimnastiği yapacaktı ama masada kaldı! Var mı farkı?

Zihin oyunları oynamak istiyorsa sudaku, çengel bulmaca falan çözseydi… Merkez Bankası başkanını kovmanın ne gereği vardı şimdi? Bize çok pahalıya patladı bu egzersizi…

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Açıklamadan da anlaşılacağı üzere ekonominin en önemli kurumunun başkanı bir beyin jimnastiği kurbanı… Bir zahmet bunun Türkiye ekonomisine maliyetini de açıklasaydı. Canı sıkıldıkça değiştiriyor devlet erkânını…

Farkındalar mı bilmiyorum ama dolar 8 liraya, faizler yüzde 20'ye fırladı… Oyun oynayacak diye mi batıyor firmalar? İnsanları nasıl ahmak gibi algılıyorlarsa böyle geniş cevap verebiliyorlar.

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Tabii bunun bir de aletli jimnastiği var. Aletsiz jimnastiği var. Artistik jimnastiği, ritmik jimnastiği var. Canları sıkılırsa kulplu beygir olarak da vatandaşı kullanırlar.

Tamam, jimnastik yaralıdır. Yapmasın demiyorum. Yaptıkça ekonomi taklaya geliyor, amuda kalkıyor… Onu söylüyorum.

Madem danışmansın daha dingin bir hayat için neden yoga önermiyorsun?

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Sahi gözlerinde insanların ne kadar değersiz hayatları var. Yıllarca emek vermişsin, çalışmışsın… Göreve geldiğin dört ay boyunca gayet başarılı bir performans sergilemişsin. Bir gecede kapıya konuluyorsun. Nedir hayatının özeti? Jimnastik!

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Son 20 ayda 4 Merkez Bankası başkanı görmemizin başka mantıklı açıklaması olamaz aslında… Tetris oyunu vardı. Yukarıdan inen şekli uygun yere yerleştirmeye çalışırdın. Öyle düşünmesini sağlasaydın…

“Bakın efendim yukarıdan İstatistik Kurumu başkanı düşüyor, onu şuraya yerleştirin. Hemen arkasından L harfi gibi olan Borsa İstanbul başkanı… Bu sıraya oturttunuz mu, sonrasında gelecek ekonomi bakanını da oraya sığdırdık mı toplarız puanları” falan deyin…

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Aslında Ekonomist Cemil Ertem'in böyle bir açıklama yapması gayet normal…

11 Eylül 2017, dolar 3.40 lira idi… Cemil Ertem; “Süreç tahribat yaratmadan atlatıldı, dolar 3'ün altına iner” açıklamasını yaptı.

16 Mart 2018 dolar 3.90 lira… Cemil Ertem; “Buralardan dolara el atanların eli yanabilir” teşhisini koydu.

23 Mart 2018 dolar 4,00 lira… Cemil Ertem; “Dolar 4'e çıktı algısı yanlış” diyerek öngörüsünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Keşke kendisi ekonomi yerine jimnastik ile ilgilenseydi.