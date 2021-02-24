Merkez Bankası sahtekâr mı?

Bizim de içerisinde bulunduğumuz gelişen ülkelerin borçluluk verileri açıklandı. Borçluluk oranı en fazla artan ülke Çin oldu.

İkinci kim? Kainatın kıskandığı Türkiye! Hadi Çin dünyanın fabrikası, ihracatın bir numarası, trilyonlarca dolarlık rezervi var… Bize ne oluyor?

Sahi Çin'in biriktirdiği rezerv ne kadar? Yaklaşık 3.2 trilyon dolar… Borcunu ne zaman isterse kapar artanıyla yeni ülke kurar… O derece…

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Ya Türkiye'nin rezervi ne kadar? Erdoğan bu konuya; “Ne diyorlar? Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı… Bunlar sahtekâr!” diyerek cevap verdi.

Doğru söylüyor. Sahtekârlar! Siz kimi kandırıyorsunuz? Sıfır falan değil! Merkez Bankası'nın döviz rezervinin sıfırlanabilmesi için 45 milyar dolara ihtiyaç var!

Girin internet sitesine bakın… Ayna gibi oraya yazmışlar. Sahtekâr mı Merkez Bankası'nda çalışanlar?

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Yani durumumuz hiç yoktan kötü… Sıfırı tükettik demek için bile bir yerlerden döviz gelmeli! Borç da değil ki… Değişimi yapılacak para… Verecekler aldıkları Türk Liralarını, alacaklar faiziyle birlikte kendi paralarını…

Peki, bu rezerv nasıl bu kadar çok eksiye girdi? Masadan kalkmayı bilmeyen kaybeden kumarbaz gibi… Dolar çıkmasın diye sattıkça sattı… Net rezerv sıfırlandı. Kendine ait olmayan brüt stoka girip piyasaya müdahaleye devam etti. Kar gibi eridi gitti.

Sahi her şeyi sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla yapmıyorlar mıydı? Her söze öyle başlıyorlardı. Bu sefer kendi başlarına mı sattılar o kadar doları?

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Bundan üç ay kadar önce dünya çapında tanınan, güvenilen haber ajansı Reuters ilginç bir iddia öne attı. Bir, iki, üç değil… Tam dört kaynaktan doğrulattığı haber analizine göre, Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın eriyen rezervlerinden haberi yokmuş!

Vay arkadaş, hâlâ kimse kendisine söylemeye cesaret edememiş. Demek ki danışmanlar, nasıl olsa Erdoğan maaşını dolarla almıyor. Dolarla borcu da yok… Ekmeğe, keyif çayına da dolar ödemiyor! Öyleyse ne işi olur ülkenin döviz rezerviyle diye düşünmüş…

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Şu anda cebinde “1 doları” olan birinin bile rezervi Merkez Bankası'ndan fazla… Dile kolay 45 milyar dolar açık var. O kadar parayı Erdoğan'a duyurmadan nereden, nasıl toplayacaklar?

Esas tehlikelisi Merkez Bankası'nın rezervinin kalmadığını, ülkeyi yöneten tek kişinin halen bilmemesi…

Bakmayın siz enflasyon yüksek olduğu için faizleri artırdığımıza… Şahsımın da yıllardır dile getirdiği gibi “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” aslında… Biz enflasyonumuz artsın diye can sıkıntısından faizleri artırdık… Aksini iddia eden varsa buyursun anlatsın, saray orada!