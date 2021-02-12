Nasıl havaya attık 2.5 milyar doları?

Önceki gece Amerikan Kongresi'nde Türkiye aleyhine bir adım daha atıldı. Senatoda 54 senatör Başkan Joe Biden'a mektup yazarak, Erdoğan'ın insan hakları ihlallerine son vermesi için baskı yap çağrısı yaptı.

İşin ilginç tarafı, Trump cephesinden de senatörler bu imza kampanyasına katıldı. Türkiye için boşuna birleştirici güç demiyoruz! Her daim kavga eden iki kanat Türkiye'ye baskı ve yaptırım talebinde birleşti.

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Sahi Amerika nasıl baskı yapacak? Bizi ayıplayacak mı? Gıybet mi yapacak? Kem gözle mi bakacak? Hiç uğraşmayacak. Ekonomimizin üzerine oynayacak…

Baskı ne demek? Bildiğin, İran, Kuzey Kore, Venezuela muamelesi görmek… Ona bile gerek yok ki! Trump bir tweet atıp dağıtmıştı bizim ekonomiyi…

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Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, “S-400 konusunda tavizler vermeye hazırız. S-400 kısıtlı kullanılabilir” diye açıklama yapmış. Sahi nasıl kısıtlı kullanacağız… Ay'a S-400 füzelerine mi atlayıp gideceğiz?

Aylarca “2.5 milyar doları havaya atıyoruz” dedik, dinletemedik… Depoya koymaya kulak memesi kıvamında hazır hale geldik… Onu bile kabul etmiyorlar!

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Amerika'nın dünyaya duyurduğu Caatsa yaptırımlarında “Topraklarında bulundurmayacak” yazıyor. Yok ucundan azıcık kullanacağım, ara sıra paslanmasın diye motoru çalıştıracağım olmuyor. Amerika müzakere masasına bile oturmuyor. Kime ne anlatacaksın söylesene…

Ekonomine ve kendine güveniyorsan “Yemişim Amerika'yı” dersin… Bunu içeride söyleyip, dışarıda bir yetkili “Tavizler vermeye hazırız” diye demeç verirse, bunu söylemek için izni kimden aldı sizce?

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Bu sorun çözülecek olsaydı Trump zamanında çözülürdü. Heyetler Amerika'ya gitti. Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Görüşmeler yapıldı. İşe yaramadı! Defalarca telefon ile görüşüldü. “Önce sen kapat hayatım”dan ileriye gidilemedi!

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Eğer Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan elini kolunu sallaya sallaya S-400 füzelerini almasına göz yumarsa bu durum “emsal” teşkil eder.

Dünyanın en büyük silah satıcısı Amerika büyük darbe yer. “Türkiye aldı, Amerika hiçbir şey yapamadı” der diğer ülkeler!

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Amerikan ekonomisinin en afili gelirlerinde biri silah ticareti… Her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor. Bu saadetin sona ermesini kabul eder mi? Ya 2 gün sonra Suudiler, “Biz de Rusya'dan silah alacağız” derse, Türkiye'yi örnek gösterirse!

Paramızı verdik, ne F-35 uçaklarını alabildik ne de S-400 füzelerini kurabildik. Bildiğin rezil olduk. Biri çıkıp “kısıtlı olarak” kullanacağımız bir silaha neden 2.5 milyar dolar ödediğimizi anlatabilir mi? Yoksa o parayı cebinden mi verdi?