Oh oh paralar müteahhitlere gidiyor!

Avrasya Tüneli, İstanbul trafiğine çare olsun diye yapıldı. En azından halka öyle anlatıldı. Son zam ile birlikte gidiş-dönüş fiyatı 92 liraya çıkartıldı.

Normal şartlarda orijinal sözleşmeye göre ve bugünkü kurdan ücretin 31.5 lira olması gerekiyordu. Hesaplamaya Amerika'nın 10 yıllık enflasyonu katıldı. Devlet sırrı sözleşme tadilatı yapıldı. Tek yön fiyatı 46 liraya zıpladı!

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Hiç böyle uğraşmasınlar, tünel girişinde “kıta değiştirenleri seviyoruz” diye tabela assınlar. Çıkışta başımızı okşasınlar. Biz de zevk alalım hiç değilse… Yahu 92 lira nedir söylesenize!

Ülkede “Hizmetleri görmüyor musunuz? Köprüler, yollar, tüneller…” insanları var ya… Ha tünel yapılmış, ha hiç yapılmamış… Geçemedikten sonra ne fark ediyor? Bana onu anlatsana…

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Nitekim tünel işletmesinin müdürü; “Fiyatı indirip, aşırı yoğun hale getirmeyi kaldırmaz. Tünel, ‘niş' bir ürün gibi… Yani, trafikte asıl işine yarayanlar kullanır” diyerek fakirlerin tünelle aslen işi olmayacağını anlatmaya çalışmıştı.

Sınırlı ve küçük bir müşteri grubuna hizmet veren demek “niş” kelimesinin anlamı… Devlet “niş” yatırım yaptırır mı?

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Avrasya Tüneli aynı zamanda ülkenin ne kadar hızla yoksullaştığının resmi… Buyursun anlatsın bana “Ey Kayserili, Rizeli, Diyarbakırlı… Bakın İstanbul'a Avrasya tüneli yapıldı. Cebimizden de 5 kuruş para çıkmadı!” diyen kişi…

Şöyle ki;

Yıl 2018, asgari ücret 1603 lira ve Avrasya Tüneli geçişi 16 lira… Bir maaşla tam 100 defa kullanabiliyor tüneli…

Yıl 2021, asgari ücret 2825 lira ve Avrasya Tüneli geçişi 46 lira… Bir maaşla tam 61 defa kullanabiliyor tüneli…

İki yılda 39 tünel geçişi kadar fakirleşmiş asgari ücretli…

Zira asgari ücretli her gün kullansa tüneli cebinde 65 lirası kalır. Onunla alır yiyeceği, giysiyi, öder kirayı, doğalgazı, elektriği…

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Projenin gerçek maliyeti 815 milyon dolar… Ortalıkta dolaşan 1.2 milyar dolar finansman ve diğer maliyetlerle ettiği tutar… İhaleyi alan şirket de kredi alıp yaptı tüneli…

Koca devlet daha ucuz kredi bulup yaptıramaz mıydı? Tabii ki yaptırabilirdi ama ucuza gelirdi! Başka türlü nasıl 24 yıl boyunca ödeyecek para müteahhitlere gidecek?

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Adamlar yol yaptılar. Bedava geçin diye yapmadılar. Yaparken, yap-işlet-devret modelinde yeni bir çığır açtılar. Haklarını verelim “devlet nasıl daha fazla zarara uğratılabilir” konusunda akıllarda hiç şüphe bırakmayacak şekilde zirveye ulaştılar.

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İşin enteresan tarafı geçmek isteyeni de yıldırmak için tek şeridi kapatıyorlar her daim… Muhtemelen “Madem bekliyorum, buradan geçeceğime Asya'dan Avrupa'ya bedava olan Boğaz Köprüsü'nden geçerim” dedirtmek için…

Tünelin ucunda ışık yok. Paran varsa cebinde, özgür olursun bu memlekette! Paran yoksa cebinde sakın tünele girme! Hizmet için yapılmıştı ya hani? Bu zam kime hizmet etti?