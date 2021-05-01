Sizin yapacağınız iş bu kadar olur!

Sabah sabah telefonum çaldı. Ağlama duvarı ya benim telefonun numarası… Günaydın bile demeden sövmeye başladı. Yavaş birader dedim… Kime böyle içlendin?
Duymuyor ki! Safi bağırıyor. Ben maaşları nasıl ödeyeceğim? Ben faturalarımı nasıl ödeyeceğim? Ben kiramı nasıl ödeyeceğim? Ben kredilerimi, kredi kartımı nasıl ödeyeceğim? Ya borçlarım! Onları nasıl ödeyeceğim?
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Dedim, borç isteyecek galiba? Tam, “Oğlum sorma lan aybaşı geldi, benim cüzdan da lisedeki kantinin kestiği sucuk inceliğinde…” diyecektim… Neyse ki derdi ben değilmişim…
Zekâlarını kıskandığım 10 milletvekili, kimsenin düşünemediğini yapmış “çek ödemelerini” Haziran ayının 1'ine kadar askıya almış.
Anında Resmi Gazete'de yayınlanmış. Bir kişi de çıkıp “sizi sayıyla mı verdiler, ne yapıyorsunuz?” dememiş! Meclis tutanaklarını incelediğinizde ilgili madde ile ilgili en ufak bir tartışma yapılmadan kabul edilmiş.
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Üşenmedim… Bu işin mimarı kimler diye baktım. İçlerinden sadece birini biliyordum. Engin ekonomi ve piyasa bilgisi ile eski futbolcu yeni milletvekili reis sevdalısı Alpay Özalan…
Bravo kendilerine… Ülkede milletvekillerinin çoğunun ticaret ile ilgisi fiyat sormaktan ibaret olunca yıllık hacmi 1 trilyon lira olan çek alışverişini tek bir hamle ile tıkadılar…
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Telefondaki şahıs uzun süre ilgili kişilerin hatırlarını sorup, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek ile ilgili bir takım fiil cümleleri kurduktan sonra kapattı telefonu…
Sahi benim ne yapmamı bekliyordu? İlkokul çocuğunu piyasada iki gün dolaştır, o bile işlerin nakit ile dönmediğini görür. Bunlar kendi dünyalarında burunlarının uçlarını göremiyorlar.
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Söylemeyi unuttum… Devletin SGK primlerini bankadaki hesaptan aldığını, paranın iyice suyunu çektiğini de anlattı.
Salgında diğer devletler milletlerinin cebine para koyarken, bizde nefes aldırmadan olanı hemen indiriyorlar cebe… Sen ödemeni ister al, ister alma… Biz senden tahsil ederiz anında…
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Esnaf ile işlerini bitirdilerse demek şimdi KOBİ'lere geçtiler… Uzun sürmez… Bu yıl bitmeden onların da çoğunu iflas ettirirler. Bu konuda öyle de deneyimliler.
Benim anlamadığım nokta… Alacak kişinin veya şirketin alacağı… Devlet neye dayanarak buna karışabilir ki?
Yasal düzenleme ile ödeme güçlüğü içinde olanlar için icra ve iflas takibini durdurursun. Olur, biter…
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Zira karşılığı olan çeklerin tahsil edilememesi gibi abes bir sistemi kurgulayabilmek gerçekten muazzam başarı…
Sonrasında yapılan bir açıklamayla “Çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi” talimatı verilip sıvanmaya çalışıldı.
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Şu numunelik bir işi bile doğru düzgün planlayamıyorlar. Ancak koltuk öyle tatlı ve kârlı ki bırakamıyorlar. Kadim çek sisteminin üzerine resmen toprak attılar…
Tamam, siz yine yönetin ama gidin apartman, dernek falan yönetin… Ülkeye çok büyük zararlar veriyorsunuz. Ağırlık yapıyorsunuz. Hevesini alan çekilsin.YAZARIN TÜM YAZILARI