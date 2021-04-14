Soğan yardım konvoyu İstanbul’a ulaştı!

Avrupa, Amerika hatta Orta Doğu'da işler fena karıştı. Bizim haber programlarındaki gibi 6 kişiyi birden ekrana çıkartıp, bir kişiyi 15 dakika konuşturup, diğerlerini saksı gibi bekletiyorlar. Altıncı konuğa söz sırası gelmesi 1.5 saati buluyor. Sahi neden kabul ediyor? Orijinal bu yabancılar!

Tek gündemleri var. Konya Çeltik'ten gece yola çıkan kuru soğan yüklü kamyonlar Türk bayraklarıyla, korna sesleriyle, Viyana'yı fethetmiş edasıyla İstanbul'a ulaştılar. Sanki cepheye mermi taşıyorlar!

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Hadi bakalım bu hamlemiz karşısında şimdi ne yapacaklar? Gerginlik had safhada… Birbirlerine bakıyorlar… Hele Almanlar… Çatlıyorlar! Merkel bunalımda… Cücük lobisi iş başında…

Fransızlar erken davrandı… Macron önlerine Fransız bayrağı asılmış kamyonlarla halka arpa ve şeker pancarı yolluyor… Fransa yandaş basını bu hamlesiyle kendisini Napolyon ile kıyaslıyor.

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Kimin aklına gelirdi? Resmen çılgın proje! Vatandaş koş… Zengin fakir deme, al soğanın cücüğünü ye!

Fakir ülkelerde hükümetler halka gıda yardımı yaparlar.

Gelişen ülkelerde belediyeler halka gıda yardımı yaparlar.

Gelişmiş ülkelerde hükümetler halkın cebine direkt para koyarlar.

“Avrupa Birliği'ne gireceğiz” diye yola çıktılar. İstanbul'da soğan dağıtıyorlar! Bir kez daha dosta korku, düşmana güven aşıladılar.

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Ülkenin yönetimi doğal afet gibi olunca… Ekonomi çöküp herkes altında kalınca… Afet bölgesine gıda yardım konvoyu yollamaları normal…

Bu gidişle tüm memleket Kızılay'lık olacak… Ancak onlar şu aralar vergiden sakınan yandaş iş adamlarının paralarını transfer etmekle meşguller…

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Bu kamyonları Etiyopya'ya, Somali'ye, ücra Afrika ülkelerine gönderseler anlayacağım ama fakirlikten gıda alamayan kendi vatandaşına gönderiyorlar.

Üreticiyi de, milleti de bu hale düşürdükleri için sıkılmıyorlar! Şova çevirip reklamını yaparken gayet pişkinler… Sahi neye utanırlar?

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2 yıl önce yüksek enflasyon sebebiyle soğan depolarını basıp sayım yaparken aynı günlerde yurtdışına soğan satışı yasaklandı. Müşterimiz olan ülkeleri Mısır, Hindistan, Pakistan kaptı. Bu yıl ihracat talebi olmayınca çoğu elde kaldı. Çürümeye başladı.

Sahi, ülkenin çok kötü yönetildiğini anlaması için bir milletin daha ne görmesi gerekir ki? Hâlâ ne umuyorlar?

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Aşı yapamayınca soğan dağıtmaları da olumlu aslında… Salgın hastalık tedbirleri içerisinde “mesafe” alanında atılmış en ciddi adım…

Soğanı yiyenin 5 metre yanına yaklaşamayacaksın. Kokuyu aldıysan fazla yaklaştığını anlayıp hemen uzaklaşacaksın. Maske için hıyar, temizlik için de limon dağıtırlarsa bu iş tamam!