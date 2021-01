Son talimatla Sözcü Gazetesi okuma!

Yazıyı yazdığım an itibarıyla Erdoğan; “Ben Sözcü Gazetesi okumuyorum. Kimse de para verip almasın” dedi. Bu talimatı önemli… Zira “talimat” kelimesi geçtiğimiz 2020 yılının özeti…

Bakan, vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar, işadamı, oda başkanı… Kalabalığa konuşma fırsatı bulan devlette veya devletle işi olan her kimse yaptığı, yapacağı faaliyetinden önce belirtme ihtiyacı duyduğu söz öbeği… Neydi? Talimatıyla…

★★★

Değişik versiyonları da mevcut… Önderliğinde… Himayesinde… Vizyonuyla… Hadi bir iki konuşma sırasında kullanılmasını anlarım da… Günde en az 5 defa… Ben bilmem Cumhurbaşkanı'm bilir edasıyla…

İşadamı ekrana çıkıyor öyle bir anlatıyor ki, amacı para kazanmak değil, talimatı yerine getirip 2023 hedeflerini tutturmak… Yoksa kim uğraşacak… Bir anlamda amme hizmeti… Hedefler olmasa sanki çalışmayacak! Fabrikayı kapatacak. İyi de o hedeflerin tutması mümkün değil… Hepsi hayal… Sahi bunu ona kim anlatacak?

★★★

Hele devlet erkanı… Bu cümleye göre, yönetim kadroların çoğu işlevsiz… Kendi başlarına karar alacak yetiye sahip değiller… En iyi bildikleri iş, temcit pilavı gibi tekrarladıkları ilk cümlenin ardından gelecek talimatları bekleyip durmak.

Zira ben burada sadece sadakatimi sunuyorum. Koltuk boş kalmasın diye oturuyorum. Düşünüp bir şeyleri düzetmek benim işim değil… Ne gerekli vizyona sahibim ne kendi görüşüm var. Arada bir elime metin veriyorlar, onu okuyorum.

★★★

Cumhurbaşkanı'nın da görevi kolay değil… Her konu hakkında talimat yetiştiriyor. Bu kadar çok kabiliyetsiz ve liyakatsiz insanla çalışmak haliyle onu yoruyor. Aksi taktirde hayat duracak koca ülkede…

Kendi iradesi olmayan, inisiyatif kullanamayan, karar alamayan bir güruh var. Ona talimat ver, buna talimat ver. Her an tetikte olup, her bir olay için birilerini harekete geçirmek adına talimat vermek kolay olmasa gerek.

★★★

Bir şeyi de talimatsız yapın. Yükü biraz da siz sırtlanın. Yahu kardeşim size verilen faaliyetin kapsamı belli… Sorumluluğunuz belli… Hangi durumlarda nasıl davranmanız gerektiği belli… İş yapmak için talimat beklemek neyin nesi?

İşte bu yüzden kim gelirse gelsin düzelmez ülke ekonomisi… Sistem yanlış… Her şey tek bir kişinin emrine bağlı… Harekete geçmek için talimat bekliyor kadroları…

★★★

Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla, vizyonuyla sen de Sözcü Gazetesi okuma! Alma! Öyle dedi valla…

Okumazsan, uçan, kaçan, zenginleşen, kükreyen, coşan, kıskanılan Türkiye hemen yanı başında… Ülkenin kötü yönetilmesi ile senin işsiz kalman, fakirliğin ne alaka?

Anlayacaksın diğer gazeteleri okuyunca… Etrafına baksana herkesin durumu çok iyi aslında… Sen hatayı biraz kendinde ara… Talimatla…