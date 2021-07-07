Suriyelilerin bayram keyfi!

İzdihamı önlemek için hayata geçirilen randevu sistemine kaydolarak sıra alan Suriyeliler, bayram için sınır kapısından geçerek Suriye'ye dönüyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı… TSK mensubu subay, astsubay ve uzman erbaşların ailesinden ve sevdiklerinden uzak memleket hasretiyle geçirdiği bir bayram daha… Madem Suriye'de savaş sürüyorsa neden izin veriliyor bayramlaşmalarına? Değer mi hayatlarını tehlikeye atmaya?

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Ülkede çatışmaların başladığı 2011'den beri 2017 yılı hariç her yıl af ilan edildi. Son olarak 2 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilen genel af bugüne kadar en kapsamlısıydı. Kaçı yararlandı? Gitmeye niyeti var mı?

Hepsinden geçtim… Ülkemde savaş çıksa diş fırçasıyla giderim, saldırırım düşmana… Maşallah ne kadar yüksek karakterlisi varsa gelmiş buraya…

Mağdur edebiyatı yapıp her bayram kutlamaya gidiyorlar Suriye'ye… Bumerang gibi geri geliyorlar bayram ertesinde…

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Kusura bakmasın duyar kasanlar… Serin hikâye ama geçeceksin ırkçılık ayaklarını… Misafirperverlik de bir yere kadar! Bu ülkede aç yaşıyor insanlar…

Sorsak kalsın diyenlere, verirler mi evlerinde bir oda, bir kanepe?

Danimarka en güzelini yaptı. Topladı, geri yolladı… Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı, Suriye'deki Suriyelilerin sayısını geçmesine ramak kaldı.

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Seçim öncesiydi… “Yakında Suriyeli kardeşlerimiz evine dönecek” demişti. Eskiler dönmedi, ülkeyi minibüse çevirdi. Kişi başı düşen milli gelir artacaktı, kişi başı düşen Suriyeli sayısı katladı!

Kamuoyu araştırmaları, birilerinin dediği gibi Türk halkının “ensar olmaktan” hoşlanmadığını gösteriyor! Halkın en rahatsız olduğu konuların başında Suriyeliler geliyor. Zira bizim derdimiz kendi milletimiz değil ki… Ümmet!

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İşin açıkçası Suriyeliler de Türkiye'ye bayılmıyorlar. Kendilerini Avrupa'ya atmak için yola çıktılar, geçişler durdurulunca Türkiye'de tıkandılar.

Türkiye mülteci deposu… Türkiye, Avrupa'nın paralı mülteci barajı… Peki, git deyince giderler mi? Bakın büyük konuşuyorum; gitsinler, bir ay boyunca A-Haber seyrederim. Makarna yerim. Gitmezler güzel kardeşim. Öylesine eminim!

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Toplam sayıları bilinmiyor ama 5 milyonun üzerinde… Dünyada bulunan 110 ülkenin nüfusu 5 milyonun altında…

Hırvatistan, Uruguay, Moğolistan, Yeni Zelanda, İrlanda… Bütün bu ülkeleri boşalt, taşı Türkiye'ye… Arsalarını kat karşılığı ver müteahhitte… Suriyeli göçü ile hem aynı hesaba gelir, hem de tam bize göre…