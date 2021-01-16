Utanıyorum ülkemin bu halini görünce!

Hollanda'da dört partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile istifa etti. Rezaletin böylesi!

Çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetiminden sorumlu tutan bir rapor yazılmış. Yer yerinden oynamış. Haliyle hükümet ayakta kalamamış.

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Ortada yolsuzluk falan da yok! Çifte vatandaşlığı olan kişilere sahtekârlık iddiası ile işlem yapılmış. Tüm ödemeler geri alınarak bir de üstüne ceza ödetilmiş. Devlet vergi dairesi görevlilerinin yaptığı yanlışı üstlenip istifa etmiş.

Bırak destek parası vermemeyi, bizim ülkede yurtlarda kalan çocuklara ne yapıldığını söylemeye içim el vermiyor. Adamlar hâlâ hacı, hoca diye ortalıkta dolaşıyor.

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Anlayış farkı, anlayış çok farklı… Yolsuzluktan istifa edilir mi? Bir kere onları oraya milletleri getirdi… Haliyle saygısızlık yapmışlar milli iradeye…

Bir kişi de çıkıp çanlarımızı susturamayacaklar, milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar dememiş mi? Darbeye hazırlanıyorlar söylemi akıllarına gelmemiş mi?

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Çocuk parası ne ki? İki, üç velet için istifa edilir mi? Bizde şehitler için toplanan paraları, deprem diye diye kestikleri cukkaları iç ettiler… Nerede diye soruyorsun, cevap bile alamıyorsun.

Kimse istifa ediyor mu? Yoo… “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” dedi… Bitti gitti! Yeterli geldi.

“Bizim millet ne veriliyorsa yiyor maşallah” tezinin üçüncü faz denemelerinin tamamı başarılı geçti. “Çalıyor ama çalışıyor” teorisi zaten onaylandı, yürürlüğe yıllar önce girdi.

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Salak vallahi bu Hollanda yönetimi… Vatan-millet-Amsterdam deyip konuyu değiştir, dünya bizi kıskanıyor ile başla mağdur olduğunu söyle… Suçu başkalarına at, düşman yarat… Bunu da biz mi öğreteceğiz bu saatten sonra?

Bizim ülkede insanlar nasıl alışmışsa yolsuzluğu, “ülkenin yönetim biçimi” sanıyor. Kimse hırsızlığı ciddiye almıyor! Çalmayan, çalamadığından çalmıyor sanılıyor… Dürüst olana “ahmak” gözüyle bakılıyor.

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Hiç olmadı, habere erişim engeli getir. Üzerine erişim engeli haberine de erişim engeli getir. Sorarlarsa haber kanalında şarkı söyletirsin yorumculara…

Soygun mu yaptı? Rüşvet mi aldı? Al kadroya, büyükelçi olarak ata… Kim ne diyecek Allah aşkına…

Sayıştay raporlar yazıyor… Yüzlerce usulsüzlük, yolsuzluk tespit ediliyor. Ediliyor da ne oluyor? Hiç!

Memlekette her yer yolsuzluk mahalli… Hakkında soruşturma açılan kaç hırsız var ki? Nereye el atsa usulsüzlük tespit ediyor. Ediyor da ne oluyor? Hiç!

Burası Türkiye… Utanıyorum ülkemin bu halini görünce!