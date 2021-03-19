Vatanı satanı tek tek anlattı!

“Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur” demişti… Tahmin edin bakalım sözlerin sahibi kimdi? Bildiniz! Merkez Bankası politika faizini 2 puan artırarak yüzde 19'a çıkarttı. Maşallah dünyada faiz oranının en yüksek olduğu 7'nci ülke artık Türkiye… Venezuela, Zimbabve, Arjantin, Yemen, Liberya, Surinam önümüzde…

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Enflasyonun da yüksek olmadığını söyleyemez kimse… Dünyada en kötü 14'üncü sırada… Ülke kötü yönetilmese olur muyduk buralarda? Milletin kaynaklarının heba edildiği apaçık ortada… Maşallah bir tane eksik yok… Saymış tek tek hepsini… Hadi bakalım vatanı satanı bulun şimdi… Ben demedim valla, o dedi!

“Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim” de dedi… Estağfurullah, niye kusura bakayım ama sahi kime dedi? Ben mi yönetiyorum ülkeyi?

Faiz yükseltmek sorunları çözmeyecek ancak Merkez Bankası'nın faizden başka kullanabileceği silahı kalmadı… Mecburen artırdı…

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Nitekim enflasyon artığı için faizin artırıldığı da hikaye… Dolar kuru şimdi 6.70'lerde olsa faiz seviyesi umurlarında olur muydu?

Oysa Merkez Bankası'nın asli görevi döviz kurlarını düşürmek değil ki fiyat istikrarını sağlamaktı… Şirazesi şaştı!

Ekonomi öyle bir çıkmaza girmiş durumda ki, Merkez Bankası'nın alacağı en agresif faiz kararı bile döviz kurları üzerinde sınırlı etkiye sahip…

Zira ekonomik reform paketçiği açıklanırken “İkide bir fiyat istikrarı diyorlar ya, biz onu bir kenara koyduk…” dedi… Fiyat istikrarı enflasyona verilen isimdir… Kenara koyulduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı'nın hakkını verelim. Şu ana kadar hata yapmadı, doğru kararlar aldı. Ancak patronu “Enflasyonun sebebi faizdir” diye iddiaya girdi… Kaybetti. Kaybettirdi… Ülkeyi fakirleştirdi…

Merkez Bankası'nın başkan hariç bütün üyeleri koltuk sevdalı emir kulları… Yanlış kararlar alan, faizleri bu seviyeye getiren, rezervleri eksiye düşüren, enflasyondan az faiz verip insanları dövize koşturan aynı kişiler… Öncekiler… Ülke para politikasının içine ettiler… Bir anda ekonomi mi öğrendiler?

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Sebepleri ülkeyi yönetenler yarattı. Peki ya sonuçları? Daha fazla fakirlik! Ekonomi daha da durgunlaşacak. İflaslar ardı arkası kesilmeden gelecek. Eskiye dönüş yıllar alacak. Elden bir şey gelmeyecek… Resmi verilere göre 190 milyar dolarlık borcumuzun vadesi gelecek bir yıl içerisinde… Rezervler 45 milyar dolar ekside…

Faizin yüksek olmazsa babasının hayrına mı gelecek yabancıdan para? Faizler artacak ki, daha fazla borç akacak.

Peki, akar mı? Bu imaj ile kolay değil… Artık hiçbir ülkenin gözünde Türkiye'nin demokrasisi, hukuku ve adaleti teminat olarak kabul edilmiyor.

Yurtiçinde faizleri artırırsın ama dünya sana güvenip borç vermiyor. Ancak tefecilerle ve ölücüler arada bir uğruyor. Yönetimin kapasitesi sınırlı olunca elden bu geliyor.

Ülke, aile pide ve kebap salonu mantığıyla yönetilince ne bekliyorsunuz ki ekonomide? Ne vereyim dünya liderime?