Yumurta fiyatlarını horoz lobisi artırdı!

Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan sorusu geride kaldı. Yumurtadan zam çıktı! Zira yumurta son bir yılda yüzde 130 arttı!

Sahi enflasyon kaçtı? En son yıllık yüzde 14.60 açıklanmıştı! Görün işte enflasyonda fiyat ayarını… Bir yumurta kaç para? Keşke o yumurta kapıya dayansa…

★★★

Ne öyle evde kedi, köpek, balık falan beslemek? Bize tavuk gerek! Tavuklar altın yumurtlamaya başladı. Başımızın tacı…

Geçen yıl dolar, altın alacağınıza, paranızı faize yatıracağınıza yumurtaya yatırım yapsanız, şimdi ikiye katlamıştınız. Nitekim Türk Lirası yumurta karşısında fena eridi.

★★★

Bakma tavuğun kaşık kadar olduğuna… Hayvanın midesi üç oda bir salon kıvamında… Küçücük hayvan günde 150 gram yem yiyor, doymak bilmiyor.

Hadi memlekette sığır bitti, angus getirdik. Pirinç, pamuk, bitti, ithal ettik… Nitekim nasıl bir tarım politikası uyguluyorsak her haltı dışarıdan alan Türkiye ihtiyacı olan tavuk yemini de üretemiyor. Ülkede sanki ot bitmiyor, böcek yürümüyor. Haliyle dolar, Euro fiyatları coşunca, kurlardaki artış yeme yansıyınca zam geldi yumurtlamaya…

★★★

Anlayacağınız Türkiye ciddi anlamda horoz lobisinin tehdidi altında… Tavukları daha çok yumurtlamaya davet ediyorum diye ortaya çıksa ya…

Gezen tavukları meydanlara çağırıyorum. Biz de odaları kümese çevirelim. Evlerin balkonlarında tavuk bakalım. Bu büyük oyunu milletimizle birlikte bozalım.

İşin aslı tavuklar bile havaya girdi… Yürüyüşlerine baksan hepsi tavus kuşu sanki…

★★★

Haliyle insanların alım gücü düşünce, et yiyemeyince yumurtaya abandı… Talep patladı… Fiyatlara yansıdı.

Diğer bir ihtimal tavukların greve gitmesi… “Yumurtlamıyorum var mı itirazı olan, benim bedenim, benim yumurtam” mı dediler diyeceğim ama bu ülkede tavuklar bile gidemez greve…

★★★

Fiyatların ikiye katlaması halkın son protein kalesi olan yumurta tüketiminin de azalmasına yol açacak. Yumurta da öyle bir besin maddesi ki hemen her yemekte kullanılır kendisi…

Zira dar gelirliler sağlam darbe yedi… Para harcamamak için üç öğün yumurtanın yüz bir çeşidini yapıp, yerlerdi. O artık burjuva besini…

Eh artık millet kıraathanelerinden kek isterler. Keke koyulan yumurtayı sorun etmezler.

★★★

Hele vücut geliştirenler. Badi yapanlar. Yumurtanın beyazı neredeyse diyetlerinin tek besiniydi… Günde 10 tane bile kesmezdi. Şimdi aç karnına ağırlık kaldırarak nasıl şişirecekler tricepsi? Benim işime gelir, ne güzel herkes piknik tipi Türk erkeği…

★★★

Çare ne? Gel bili bili eylem paketi… Milli yem yiyen milli tavuk projesini… Hayata geçmesiyle yumurta fiyatlarında istikrarda yakalanacak ve döviz kuruna bağlı olumsuz fiyat değişiklikleri tarihe karışacak. Gerçi bunu civcivler bile yemez ama vatandaşlarımızdan inananı illa çıkacak.

Ey yumurtaya can veren Allah'ım, bu ülke ekonomisinin böyle yönetilmesi Gayrettullah'a dokunmayacaksa, ne dokunacak?