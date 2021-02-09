Zengin ekonomiyi övüyor fakir dibi görüyor!

Bir iş adamı… Abdullah Kiğılı… Sözünü sakınmadan görüşlerini açıkladı. “AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti” dedi. Biz kaç yılındaydık ki?

Aaa 2071 Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yılına gelmişiz. Ahlat Köşkü bekler bizi…

Keşke giderken bizi de yanında götürseydi. Abdullah Bey daha fazla ilerlemesin, bizi orada beklesin… Yaklaşık 73 yıl sonra buluşuruz benim hesabımla…

★★★

Şöyle ki… AKP hükümetleri kağıt üzerinde revizyonlar yapıp bizi yıllarca hayali olarak zengin gösterdi. Oysa Türk halkı her geçen yıl fakirleşti… Gerçek kişi başı geliri 1998 yılından bile daha düşük halde geldi.

Bunun anlamı Abdullah Bey 50 yıl ileri gidiyorken, vatandaş matematiksel olarak 23 yıl geriledi. O çok ileri gittiği için gözden kayboldu. Ne yapsın? Gelecekten mesaj gönderdi.

Gelsenize, burası çok güzel… “Önce insan üşüyor ama sonra alışıyor” tadında… O bize doğru bir adım atsa biz ona koşarız aslında… Buluşuruz ortada…

★★★

Halbuki daha geçenlerde buralardaydı kendisi… Daha ortada salgın bile yokken Ekim 2019'da “Sektörde 54'üncü yılımı yaşıyorum. Bundan daha büyük kriz görmedik” demişti. Kime sorsan gösterirdi.

O açıklamadan 3 ay sonrasında, “100 günde benim de, kimsenin de hayal edemeyeceği şeyler oldu. Faiz de, enflasyon da indi. Perakende sektöründe ümit doğdu. Önümüz açıldı” diyerek zengin kalkışı yaptı. Bir anda 50 yılı devirdi…

★★★

İyi de şimdi durum dediklerinin tam tersi… Faizler uçtu, enflasyon patladı… Herkesin önü kapandı, ümit kalmadı… Gel desem gelir mi? Biraz geri alsa bari…

Belki de “Şu son 19 yılda 50 yıl yaşlandık” demek istedi. İzafiyet teorisine göre evrende bulunduğun yere göre zaman farklı akıyor. Kim bilir Abdullah Bey nerede duruyor?

★★★

Bu kadar yıl ileri gitmişken hâlâ AVM kiralarından edilen şikayet neden? AVM'ciler taş mı yesinler? Bırakın onlar da 3-5 yıl ilerlesinler.

Zenginin ekonomiyi övdüğü, fakirin ise dibi gördüğü bir ülkede, normal olarak bir grup gayet mutlu, mesut işinde, gücünde… Kimileri çöpten yemek toplama taktikleri ile hayatlarını idame ettirme peşinde…

★★★

Onlar bakınca görüyor. Biz sadece kör değiliz, aynı zamanda nankörüz belli ki… Hem göremiyoruz hem görmek istemiyoruz bazı şeyleri… İyi de neyi kaçırdık şimdi?

Sahi nerede ileri gittik? Ekonomide mi? Yaşam standartlarında mı? Hukukta mı? Adalette mi? Demokraside mi? Laiklikte mi? Özgürlüklerde mi? İnsan haklarında mı? Tarım ve hayvancılıkta mı? Kültür ve sanatta mı? Eğitimde mi? Son şık: Hiçbiri…

Aklıma geldi, bulunduğu zaman diliminde terörist ilan edilmeyen kaldı mı ülkede?