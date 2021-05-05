Zücaciye, kırtasiye yasakları!

Kötü bir yönetim insanı hayattan ne kadar soğutabilir isimli bir deneyin kobaylarıyız sanki… Seçilmiş ülke Türkiye… Denekler ise milleti…

Adeta “bir ülke nasıl yönetilemez” konusunda kitap yazıyorlar. Gelecek nesiller okusun ders olsun diye…

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Ülkeyi sözde virüs yüzünden kapattılar. İyi güzel de aşı olmadan bu kapanmak neye yarar?

İş bilmek nedir? Kriz nasıl yönetilir? Liyakat gerekli midir? Bilgi düzeyi neden önemlidir?

Tamamıyla yetersiz bir yönetimin bizi getireceği yer işte tam da burası… Ekonomi bu saatten sonra zaten düzelmez ama hedef insanca yaşamak olmalı…

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Kahveden kaldır birini… Geçir idarenin başına… O bile yapmaz böyle bir hata… Tek bildikleri yasaklama… Önemli olan bunları önceden görüp kimseyi mağdur etmeden önlemler alabilmekti… Başaramadılar!

Sonuçta yeterli aşı bile satın alamadı Türkiye, ötesi var mı? Ülke sağlığının başında “hasta” sayısını gizleyen, insanlar salgından kırılmaya başlayınca “vaka” diye ayrıma giden, lebalep kongrelere gıkını çıkaramayan biri…

İnansan günde 2 milyon aşı ile ocak ayında bu iş bitecekti. Kapasite meselesi… Yetmedi!

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Bir diğeri tek bir genelgeyle koca perakende sektörünü yasaklandı. Virüs bile bu işe şaşırdı! Bunlar benimle savaşıyorlardı, şimdi kendi vatandaşlarıyla uğraşıyorlar… Ne alaka?

Markete gittiğinizde yumurta alabiliyorsun ama tavanın sapı koptuysa yenisini alamıyorsun. Süt alabiliyorsun ama bardak kırıldıysa alamıyorsun. Artık bir avucuna yumurta kırar diğerine de süt koyar, yalarsın… Virüs bulaşmasın.

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Bunları üreten onlarca fabrika, satan yüzlerce firma… Ürettikleri, pazarladıkları ürünlerin satılması yasaklanınca nasıl bir katkıda bulunuyorlar virüs ile savaşa? Açıklasana… Yok!

Esnafa destek amaçlı yapılıyorsa, marketler satmayınca esnafın cebine para mı girecek sanki? Destek mi olmak istiyorsun? Bu ayın sigortasını, stopajını, vergisini sen karşılayacaksın. Cebine de yeterli para koyacaksın. Yapacak mısın? Yok!

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Zira bunların tamamı alkol yasağını masum gösterme çabaları… Tepkiler artınca kurtulmaya çalışıyorlar akıllarınca…

Bak sadece alkol değil, kalem pil de yasak! Defter kalem silgi veya boyama kitabı… Belli ki sigaradan bile zararlı… Sigarayı yasaklayabilirler mi? Yer mi? Cesaret edebilirler mi? Yok!

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Peki, internetten satış devam ederken bu haksızlık olmayacak mı? Bu durumda amacın alkol olduğu diğerlerinin karambole gittiği çok açık değil mi?

Bu kadar çok mantıksız karar alınca bir süre sonra kasnak boşa dönmeye başlar. Hukuki olarak da destek bulamayınca kayış sıyırır, döner durur… Bugün yaşadığımız budur!