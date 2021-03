Çalmayınca… Çaldırmayınca… Daha iyi Adana!

Telefonda liseden arkadaşımla konuşuyordum “nasıl gidiyor Adana?” diye sordum.

Şu cevabı verdi:

2 yıl doldu.

Çalma duymadık.

Çaldırma duymadık.

İşte daha iyi Adana.

Çöpler toplanıyor.

Sular akıyor.

Otobüsler işliyor.

Trafolar patlamıyor.

Sokaklar temiz.

Lağımlar taşmıyor.

Yeni Başkan Zeydan Karalar ne yaptı da Adanalı'nın gözünde “çalmıyor… çaldırmıyor… çalışıyor…” görüntüsünü yarattı. Adana Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Utku Sağılır'dan kıyaslamalı bilgi istedim: Aynı iş, geçmişte kaça yapıldı, şimdi kaça yapılıyor?

Gönderdiler.

★★★

2 yıl önce:

4.5 milyar borç vardı.

Aylık açık 60 milyondu.

Yönetim anlayışı değişti.

Aylık açık sıfırlandı.

30 milyon fazlaya geçildi.

2 yıl önce:

ASKİ:

(Adana Sular İdaresi)

145 milyon zarardaydı.

2020'de:

220 milyon kâra geçti.

ASKİ, böylece alt yapı ve içme suyu arıtma yatırımları için dışarıya muhtaç olmaktan kurtuldu.

Susuzluk sorunu çözüldü.

Menfez açığı kapatıldı.

Köprü eksikliği giderildi.

132 köye su bağlandı.

164 köy için proje yapıldı.

2 yıl önce:

Asbest borusu belaydı.

Belanın üstüne gidildi.

Borular hızla yenileniyor.

★★★

2 yıl önce:

Belediye binek aracı:

384 idi.

134'e düşürüldü.

6 milyon litre benzin tasarrufu sağlandı. İşler hiç aksamadı.

2 yıl önce:

Büyükşehir de ihaleler.

Binde 23 kırımla verilirdi.

Bugün kırım yüzde 27 oldu.

2 yıl önce:

ASKİ'de ihaleler.

Binde 30 kırımla verildi.

Bugün kırım yüzde 40.

Maliyet yarı yarıya düştü.

İşin kalitesi yükseldi.

Hizmet ömrü artırıldı.

İş çabuk bitiriliyor.

Zaman iyi yönetiliyor.

İsrafa göz yumulmuyor.

2 yıl önce:

Yedigöze Barajı, 1.5 milyar liraya mâl olacak şekilde ihale edilmişti. İhale iptal edildi. Yeni ihale açıldı ve maliyet 300 milyon liraya indirildi.

★★★

Korona günleri:

Kriz merkezi kuruldu. 15.000 belediye çalışanı 7 gün 24 saat virüsle mücadeleye başlatıldı. Mart'tan Mart'a 1 yıl içinde 20 bin sorun çözüldü. En yoksul 1319 vatandaşa 1.557.000 TL nakdi yardım yapıldı, ihtiyacı olan ailelere 201.271 erzak kolisi ve her gün 5.000 ihtiyaç sahibine yemek dağıtıldı. Uzaktan eğitim için ailesi yoksul 198 köyde yaşayan 4097 öğrencinin evine internet bağlandı. Cadde ve sokaklar düzenli ilaçlandı. Kullanılmayan sağlık lojmanları tadilat yapılarak sağlık çalışanlarının hizmetine verildi. Halk otobüsleri her sefer sonrası temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı. Adanalı'ya 6 milyon ücretsiz maske dağıtıldı. Özel halk otobüslerine günlük 15 litre, minibüslere 10 litre, taksicilere 40 litre yakıt desteği sunuldu. Çukurovalı küçük üretici çiftçiye, üretimi teşvik için dekar başına 50-100 TL, toplamda nakit 8.000.000 TL, hayvan üreticisine 3000 litre dış parazit ilacı, 2500 doz çiçek aşısı desteği verildi. Yasaklar sırasında evde kalan vatandaşa zabıta ve bando takımınca moral yükseltici müzik konserleri yapıldı. 360 Adanalı müzisyene toplam 108.000 TL nakit desteği sağlandı. Kahveci, çay bahçesi sahibi, kafe işleten esnafa 1.500.000 TL nakit yardımı, iş yeri sahibine 1000 TL, her çalışana 500 TL destek verildi.

★★★

2 yıl önce:

Belediye çalışanları maaşlarını 3-4 ay gecikerek alıyorlardı. Mesai, yolluk, ikramiye alacakları birikmişti.

Bugün:

Maaşlar ay başında ödeniyor. Çalışanın belediyeden mesai, yolluk, ikramiye alacağı bütünüyle kapatıldı.

Evet!

Çalmayınca…

Çaldırmayınca…

Çalışınca…

Daha iyi Adana!

Türkiye'ye model olsa…