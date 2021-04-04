Demir tava geldi!

Demir tavında dövülür. Tava geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer büyük kentlerin belediye başkanları, meydanlara “Temiz Türkiye- Yüksek Ahlak” dev ekranlarını dikme zamanıdır.

Çok net.

Kolay anlaşılır.

Akılda kalır.

Hafızaya yerleşir.

Kalplere dokunur.

Uyandırır.

Dev ekranlar kurulmalı.

İstanbul'un sadece Taksim gibi büyük meydanına değil sadece Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar, Bakırköy meydanlarına da değil büyük nüfusun yaşadığı kenar semtlerin de açık alanlarına birer dev ekran… Ve Ankara'nın sadece Kızılay ya da Ulus meydanlarında değil milyonlarca her yaştan insanın her gün toplanıp dağıldığı tüm kavşaklara “Temiz Türkiye- Yüksek Ahlak” dev ekranlarını dikerek; canlı yayın yapmanın zamanı geldi.

Yolsuzluk.

Hırsızlık.

Rüşvet.

Adam kayırma.

Partili zengin etme.

Yandaş müteahhit yaratma.

Hortumlama.

Pipetleme.

Örnekleri sergilenmeli.

★★★

Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde “50 yolsuzluk dosyasının” olduğunu Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elinde de “150 yolsuzluk dosyası” bulunduğunu Başkan Mansur Yavaş dile getirdi.

Araştırılmış.

Belgeleri bulunmuş.

Şahitli, ispatlı.

Kanıtları müfettiş incelemesinden geçirilmiş yolsuzluk dosyalarını “savcılıklara verdiklerini” her iki Başkan da bir değil, iki değil, beş değil belki 10 kez açıkladılar.

Dosyalar savcılarda.

İki yıl geçti.

Tık ses çıkmadı.

Sadece iki büyük kentin “200 yolsuzluk, partili zengin etme, yandaş müteahhit yaratma, dost, hısım, akraba kayırma, belediye parasını hortumlama” dosyalarından bir tekini bile savcılar alıp iddianame yazıp “davaya” dönüştürmedi.

Ey Başkanlar!

Ne bekliyorsunuz?

Dikin dev ekranları.

Açıklayın dosyaları.

Halk görsün, anlasın.

Üzerinde düşünsün.

Ayıksın. Uyansın.

★★★

Geçenlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, TV ekranından anlatıyordu: “7 Ocak 2016 günüydü. İktidar partisi ile bağı olan bir şirket 49 milyon TL'ye bir arsa aldı. 4 gün sonra 11 Ocak 2016 günü; 49 milyon TL'ye aldığı arsayı 130 milyon TL'ye KİPTAŞ'a (belediye şirketi) sattı. 4 günde 81 milyon TL…” Bugünün rakamı ile 4 günde belediye şirketinin sırtından 216 milyon vurgun yapan bu şirket kim?

Patronu nereli?

İktidar ile bağlantısı ne?

Arsayı satın alan belediye şirketi KİPTAŞ'ı soyduran kim ya da kimlerdi? Bunları dev ekranda; propaganda kokmayan, ucuz avunmalar içine girmeyen ses tonu ve güven duygusu veren yüz ifadeleri ile birisi anlatabilir.

Temiz Türkiye.

Diye…

Yüksek Ahlak.

Diye…

İstanbul ayağa kalkar.

Aynı şekilde 100 yolsuzluk dosyasını savcılığa veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da “Ankara'da 15 yılda belediye parasıyla sadece 20 firma zengin edilmiş” diyor, “Bizim bugün 20 liraya mâl ettiğimiz asfaltı, 2015 yılında belediyeye 80 liraya satmışlar” diye örnek veriyordu.

Kim bu firmalar?

Patronları neci?

Belediyedeki iş birlikçisi, havuzcusu, göz yumanı kimler? Bu vurgundan partinin aldığı pay ne kadar.

Dev ekrana gelse.

Temiz Türkiye.

Yüksek Ahlak.

İnlese Ankara!

★★★

Ey Başkanlar!

Devlet malı yiyerek ve belediye parası çalarak şımarmış yeni zengin zümrenin ve Türkiye'yi kirletenlerin üzerine savcılar gitmiyor.

Siz ne bekliyorsunuz?

Dikin dev ekranları.

Temiz Türkiye!

Diye bağırsın halk.

Fırın tava geldi.

Hamur tükenmesin.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Yastık altı çözülmedi! Siz hâlâ susmaktasınız!

Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezerv erimesi (halkın kara gün parası) sonrasında Cumhurbaşkanı, halka çağırı yapıp, “yastık altındaki altınlar ile dolarları” bankacılık sistemine aktarmalarını istedi. Halk kulağına pamuk tıkadı, yastık altı çözülmedi. 128 milyar döviz rezervinin erimesi sırasında; bankacılık sistemi içinde kimler, ne zaman 50 bin doların üzerinde alım yaptı ve kimler borsada olağan olmayan satışlar (portföy boşaltma) yaptı, açıklanmadı. Bu bilgilere erişme imkanı ve kabiliyeti olanları bu köşede 15 gündür sıralıyorum; rezervlerin hızla erime döneminde Bakan Berat Albayrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Albayrak'ın gönderilip yerine bakan yapılan Lütfi Elvan, Murat Uysal'ın gönderilip yerine başkan yapılan Naci Ağbal, Naci Ağbal'ın gönderilip yerine başkan yapılan Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu'nun 6 üyesi ve Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanları Jöleli Yiğit Bulut ve Lacili Cemil Ertem susuyorlar. Siz böyle susarsanız halk yastık altını niçin çözsün?