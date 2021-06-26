Kara paracı Saray’a nasıl sızdı!

Kara para aklayıcı Türkiye'de binbir dümen çevirmiş. Rüşvet vermiş. Büyük bürokratları ağırlamış, yedirmiş, içirmiş. Bakanları uçağına bindirmiş. Gazeteci ve televizyoncu diye geçinen ana haber sunucularını, köşe yazarlarını yemlemiş. Emniyet mensupları önde gelenlerine hediyeler takmış takıştırmış.

İtibar görmüş.

Sevgi odağı olmuş.

Malı götürmüş.

Kars'a okul yaptırmış. Okul çocuklarına defter, kitap, mont, bot, ayakkabı göndermiş. 8-9 yaşındaki yoksul aile çocuklarını toplamışlar; “teşekkür videosu” çekip “Baran amca sana çok teşekkür ederiz…” diye bağırtmışlar. Çocukların kara paracı sayesinde okula kavuşma sevincini yayına sokup bütün Türkiye'ye izlettirmişler.

Başka neler!

Kara paracı Baran amca, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na kadar sızmış. Bu kurulun bir üyesi ve aynı zamanda İktidar Partisi AKP'nin MKYK üyeliğine seçilmiş Korkmaz Karaca adlı itibarlı, sözü geçen, üst düzey bürokrata da binsin diye Audi otomobil vermiş.

Neler!

Neler!

Başını taşa vur.

Düşün.

Düşün.

Son 10-12 yıl içinde Türkiye'de devlet ve iktidar partisi katında “yüksek itibar gören” bu kara para yıkayıcı adam, Cumhurbaşkanlığı katına (Siz Saray diye okuyun) nasıl çıktı, oralarda göründü, birlikte fotoğraf çektirdi.

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Kara paracı ile yan yana, yüz yüze, göz göze çekilmiş fotoğrafları var. Bu ülkenin MİT'i (Milli İstihbarat Teşkilatı), MASAK'ı (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Partisi AKP'nin önde gelenleri; “Sayın Cumhurbaşkanı, bu adamın geçmişi b..lu, karışık, kısa zamanda izah edilmeyecek servetler içinde yüzüyor, kelepir şirket alıcısıyım diye geziniyor, fabrikalarda yangınlar çıkarıp sigortalardan para sızdırıyor, sahte senet düzenleyip paralı kişileri borçlandırıyor, mallarına çöküyor, ABD'de dolandırıcılık yaptığı için hapiste yatanlardan kendine ortak buluyor, siyah minibüsler ve korumalarla dolaşıyor ve kendini Türkiye'nin çok önemli iş adamı diye gösteriyor; bununla fotoğraf çektirirken dikkatli olmalısınız” diyen bir küçük uyarıyı niçin yapmadılar?

Yaptılar da…

Dinleyen kim…

★★★

Kara paracıyı Saray'a kim tanıştırmış olabilir. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, kara paracının verdiği Audi marka otomobile üç ay bindiğini kabul etti. “Otomobilin kira parasını ödeyecektim ama almadı, arkadaşız…” diyor. “Arkadaş arkadaşın otomobilini kullanır ne var bunda” diye zeytinyağı olup üste çıkıyor. Kara paracının holdingine (SBK Holding) “50 defa gitmişimdir” diyor.

Niye gittiniz?

Ne konuştunuz?

Ne aldınız?

Ne verdiniz?

Siz Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesisiniz. Her ekonomik eylemin altında mutlaka bir maddi-manevi çıkar vardır, bunu en iyi bilecek insan siz olmalısınız. Türkiye'de büyük servetlerin ve hızlı zenginleşmenin nasıl doğduğunu en iyi kavrayacak kişilerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesine sormalı: Kara paracının holdingine 50 defa gittiniz. O da altınıza binin diye Audi verdi. Siz ona ne verdiniz?

Düşün…

Düşün…

Nedir senin işin!

★★★

Adam “Türkiye'yi kara para yıkama hamamı” haline getirmiş, Amerikan kara parasını Türkiye'de yıkadığı için Avusturya'da yakalandı. Sorgulanıyor. ABD'ye götürüp yargılayacaklar. Böyle bir adamın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi birine 3 ay boyunca beleşten binsin diye Audi otomobil vermesi ve Beylerbeyi'nde Boğaz'a sıfır yalısında ofis yeri sunması, “arkadaşlık ilişkisine” benzemiyor.

Bir savcı çıkmalı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi üst düzey bürokratı ve iktidar partisi AKP'nin MKYK üyesi üst düzey politikacı Korkmaz Karaca'yı sorguya çekmeli.

50 defa gittiniz.

Ne konuştunuz?

Ne aldınız?

Ne verdiniz?

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Kaçan değil kaçırılan!

Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte Türkiye'de vurgun yapıp dışarı kaçırılanların sayısı 5'e ulaştı. Rıza Zarrab, İran petrol parasını aklıyordu. Suçu Türkiye'de işledi. ABD'ye göz göre göre kaçmasına sanki göz yumuldu. Çiftlik Bank'ın kurucusu “Tosun” lakaplı Mehmet Aydın, 1 milyar lira topladı. Suçu Türkiye'de işledi paranın yarısı ile gündüz ışığında kaçtı. Kripto parayı yem yapıp servet sayılacak para toplayan Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar vurgun suçunu Türkiye'de işledi, onun kaçmasına göz yumuldu. Sanal bahis oynatıcı Derkan Başer, 5 milyar Euro vurgun yaptığı suçu Türkiye'de işledi, turist gibi çıktı gitti. Kaçtılar mı, kaçırıldılar mı?