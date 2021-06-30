O sana yalı verdi! Sen ona ne verdin!

200 yıl önce Osmanlı üst bürokratları- orduya silah satanlar- dış borçlanmaya aracılık edenler- İstanbul ticaretini elinde tutan mütegalibe ve Padişah Sarayı'ndan olurlu askeri paşalar yalı sahibiydiler.

AKP iktidara geldi.

Adrese teslim “devlet ihaleleri” türemesi yeni zenginler yarattı.

VIP umre.

VIP Hac.

VIP Yalı.

Yalı severlik ve yalıda oturma tutkunu olma iktidar zenginleri ile iktidar yanlısı gazetecilerde görülmeye başladı.

Yıllar ilerledi.

Yalıya çökme hızlandı.

En son durum şöyle: Sedat Peker'in dile getirdiği iddialar sonucunda gözler Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'ya çevrildi.

Bir yalı var.

Yalı Beylerbeyi'nde.

Boğaza bakıyor.

Sularla dans içinde.

İskele Caddesi 16 kapı numaralı yalı, 817 metrekare arsa üzerinde net 390 metrekare oturumu, beyaz boyası ve “kuğu edasıyla” İstanbul'un Avrupa yakasını seyrediyor. Zeminle birlikte 3 katlı olan yalı 8 oda ve 1 geniş salona sahip. Bu yalıyı, 2018 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği yapan Korkmaz Karaca, yakın zamana kadar “ofis olarak” kullandı.

Konuklar ağırlandı.

Ekonomi konuşuldu.

Politika ısıtıldı.

Yalıda ekonomi- politik!

Uçtu, uçuruldu Türkiye!

★★★

Bu yalının sahibi:

İtibarlı biriydi.

Etrafı VIP insan doluydu. Yardımsever iş adamı diye imajı parlatılmış; Karslı yoksul çocuklara vali aracılığıyla “çanta, ayakkabı, bot gönderiyor…” okul yaptırıyor ve hakkında “teşekkür videoları” çektirilip Türkiye'ye seyrettiriliyordu.

Gözü kör olsun.

İtibar geçici.

Yalı kalıcı.

Yalının, kara para aklama suçundan hakkında Türkiye'de de soruşturma yapılmış, iddianame yazılmış, dava açılmış Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) olduğu ortaya çıktı. SBK Holding iştiraki olarak bilinen SETAP Teknoloji Sistemleri tarafından 14 milyon 500 bin TL'ye alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3 yılını doldurdu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, yalının asıl sahibi kara paracı Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine Audi 8 otomobil verdiğini, 3 ay bu otomobile bindiğini, SBK Holding'e 50 defa gittiğini yani o kadar yakın olduğunu kabul etti.

Bir savcı çıkmadı.

O sana Audi verdi.

Sen ona ne verdin?

Diye sormadı.

50 defa gittin.

Ne konuştunuz?

Onu da sormadı.

★★★

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, “Hayatın içinde olan insanım. Dokunulmazlığa, hukuki zırha sahip değilim. Açıklanmayacak hiçbir ilişkim yok…” diyor.

Bir savcı çıkmıyor.

Açıkla o zaman:

O yalısını sana verdi.

Sen ofis yaptın.

Sen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesisin. Sen ona ne verdin?

Bunu da sormadı.

8 ay önce 30 Eylül 2020'de İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yalının sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında “kara para aklama suçundan” yürüttüğü soruşturma kapsamında “tüm mal varlıklarına” el koyma talebinde bulundu. Talep kabul edildi. 13 kişi ile birlikte yalı sahibinin de mal varlığına el konuldu. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

1 ay sonra!

Ne olduysa oldu!

Yasak kaldırıldı.

KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın birlikte yürüttüğü “kara para soruşturması sonucu yalı sahibi hakkında soruşturma açıldı. Nisan 2020'de “iddianame” yazıldı, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fakat!

Yalı sahibi kaçmıştı.

Yurt dışındaydı.

★★★

O sana yalı verdi.

Sen ona ne verdin?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 3 yılın sonunda battıkça yalıya yanaşıyor.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

CEO istedik, tabancalıyı gönderdi!

TMSF Tahsilat ve Finansman Dairesi Eski Başkanı Abdullah Güzeldülger, bugün ülkemizin içinde kıvrandığı; “siyasi- hukuki- bürokratik ve ahlaki yapının çökertilmesine” projektör ışığı olabilecek bir anısını anlattı. Şöyle dedi: “TMSF'nin görevlendirmesiyle BOYDAK'a Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığımda şirkete tecrübeli bir CEO gönderilmesini beklerken eski bakanlardan Nurettin Canikli, 30 yaşlarında tecrübesiz belinde silahlı birini gönderdi. Bu kişi yolsuzluktan TMSF'de 4 yıldır soruşturuluyor ama bir sonuç alınamıyor.”