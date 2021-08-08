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Ölü yıldızlar kayarken!

Altı ay içinde ne de çok ölü yıldız kaydı. Maliye bakanıydı. Damattı. Ama ölü bir yıldızdı. Kaydı. Ticaret bakanıydı. Kendi ışığı yoktu. Ölü yıldızdı. Kaydı. Aile ve Çalışma bakanıydı. Işığının kaynağı kendi değildi. Ölü yıldızdı. Kaydı. Merkez Bankası başkanıydı. Işık yüklenmiş olarak geldi.

Ölü yıldızdı. Kaydı.

Eğitim bakanıydı.

Hem de profesör.

Ve özel okul sahibi.

Ama ışığı yoktu.

O da ölü yıldızdı.

En son o da kaydı.

Ayın ışığı yok. Ay ölü bir yıldız. Ama yine parlıyor. Çünkü arkasında güneş var. Işığını güneşten alıyor. Tayyip Erdoğan, güneş gibi kimin arkasına geçerse onu parlatıyor. Işığı olmayanları seçip, kendi ışığını vererek bakan yapıyor. İşler iyi gitmeyince ölü yıldızlar tek tek kaydırılıyor.

Ölü yıldızlar kayarken.

Güneş de pır pır!

★★★

2002'den bu yana 7 ışıksız ölü yıldız buldu. Işığını verip Milli Eğitim Bakanı yaptı.

Erkan Mumcu.

5 ay dayandı.

Kaydı gitti.

Hüseyin Çelik.

Işığı en iyi geçirendi.

6 yıl dayandı.

Kaydı.

Nimet Baş.

2 yılda ışıksız oldu.

Ömer Dinçer.

2 yıl 6 ayda söndü.

Nabi Avcı.

3 yıl 6 ayda kaydı.

İsmet Yılmaz.

2 yılda püf!

Ve Ziya Selçuk.

Son ölü yıldız.

3 yılda kaydı.

Görevden affını istedi.

Affedildi.

★★★

8'inci ölü yıldız bulundu.

Prof. Dr. Mahmut Özer, yeni Eğitim Bakanı oldu. Işığını Erdoğan'dan almamış olsaydı, asla bakan olamazdı. Ne yapacak? 7 ölü yıldız ne yaptıysa o da onları tekrarlayacak:

Katsayı değiştirecek.

Müfredat yenileyecek.

Süre uzatacak.

Süre kısaltacak.

Sınav kaldıracak.

Sınav koyacak.

Tek aşama getirecek.

Çok aşamalıya geçirecek.

Seviye sınavı koyacak.

Seviye belirleyecek.

Sonra vazgeçecek.

Süper lise kapatacak.

İmam hatip açacak.

Her öğrenciye.

Her veliye.

İmam hatip dayatacak.

Kesintisiz eğitim diyecek.

Kesintili hale getirecek.

Dershane kapatacak.

Kaçak okul patlatacak.

TEOG icat edecek.

Sonra TEOG'u kaldıracak.

LGS koyacak.

LYS getirecek.

Sonra.

LGS'yi kaldıracak.

LYS'yi de iptal edecek.

Vakıflara yaranacak.

Cemaatlere hoş görünecek.

Tarikatlara sığıntı olacak.

19 yılda ışığı olmayan 7 Eğitim Bakanı, “yap boz- yap boz eğitim sistemini yalamaya” çevirdiler. Şimdi 8'inci ölü yıldız; eskiler ne yaptıysa üstüne gül mü konduracak?

★★★

19 yılda 7 Eğitim Bakanı değiştirip Dünya Eğitim Kalitesi Raporu'na göre Türkiye'nin öğrencilerini 137 ülke içinde 99'uncu sıraya düşürdüler. Türkiye eğitim kalitesi İran ile Pakistan'ın gerisinde kaldı. 2021 yılına girdiğimizde eğitim sistemimiz yine sıfır çekti: Temmuz ayında YKS sınavında 1 milyon aday birinci basamağı geçemedi. Sınava giren adaylardan 217 bin 504'ü matematikte ve 312 bini de fende sıfır çekti. Barajı geçen aday sayısı geçen yıla göre 500 bin kişi düştü. 1 milyon aday sınavın ilk aşaması TYT'de bile baraj altı kaldı. Adayların 12 yıl eğitim gördükleri anadilleri Türkçe'de bile 40 soruda doğru çözme ortalaması 18.4'te kaldı.

Öğretmen açığı sürüyor.

Sınıflar yine kalabalık.

14 öğrenciye inmedi.

Yüz yüze eğitim olmadı.

2 milyon tablet dediler.

360 bin tablette kaldı.

Andımız da kaldırıldı.

Türküm.

Doğruyum.

Çalışkanım.

Demek kalın geldi.

Ölü yıldızlar “Andımızı” taşıyamadı. Işıksızdılar. Işıklarını Erdoğan'dan alıyorlardı. Yeni bakan, giden bakanın 3 yıldır yardımcılığını yapıyordu. Çift koltuktan maaş alıyormuş.

Tek güneş var.

Çok sayıda ölü yıldız.

Ölü yıldızlar kayıyor.

Sistem tek güneşin verebileceği ışığa göre kuruldu.

Kabul edin:

Güneş de pır pır…

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Futbol sezonu iktidar sözcüsü yuhalayarak açılıyor

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda maç öncesi kupa töreni düzenlendi. Törene AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Adana milletvekilleri katıldı. Tören için saha ortasına kurulan sahneye çağırılan Ömer Çelik ve Nihat Özdemir isimleri anons edildikten sonra taraftarlarca yuhalandı. Islıklandı. Islık ve yuhalamaları bastırmak için anonsların sesi yükseltildi.