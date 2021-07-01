Keskin dikkat isterim.

Tarihi günler içindeyiz.

Laik, demokratik Cumhuriyeti bitirme hamlesinin 20 yıllık parantezi kapanıyor. Parantez kapanırken son manzara şöyle: Türkiye, Ortadoğu'da “menteşe devlet- köprü ülke” olarak kalmak yerine bölgesine yön veren, dünyanın ilk 10 büyüğü içine girecek ülke olacaktı. Dünyanın gözünde kara- kirli- haksız kazançları aklayan MAN Adası ile aynı düzeye indi. Türkiye, Afganistan bataklığında “havaalanı koruma nöbeti tutmaya uygun askeri güç olması teklif edilen ülke” haline getirildi.

Kara paracılar.

Devlet malı soyanlar.

Eroin baronları.

Arap zenginleri.

Karanlık oligarklar.

Mafya babaları, vergi kaçıranlar, kendilerine Türkiye'den yerli işbirlikçi bulup; iktidarın sık sık başvurduğu “Varlık Barışı” sabununu kir sökücü yaparak kara paralarını yıkar, aklar oldular.

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Bu aklamanın içinde; bizzat devlet üst bürokrasisi tarafından “İsviçre'ye kaç…” diye uyarılan “yeni yetme çökme zengini” iş adamları, geceliği 100 bin TL olan otellerde yatırılan “çantacı gazeteciler”, üst düzey devlet bürokratları, 10 milyon Euro isteyen aracılar, aylık 10 bin dolar maaşa bağlanan iktidar partili siyasetçileri, altına Audi A8 otomobil ve “yalıda ofis” verilen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, kamu bankasının 750 milyon dolar parasıyla gazete ve TV'ler satın aldırılan iktidar destekçisi yeni gazete sahipleri, haklarında tutuklama kararı olanlara “kurtulması için…” hukuki altlık hazırlayan yargıçlar; kapanan parantezin ileride yazılacak tarihinde noktalar, virgüller, ünlem işaretleri oldular.

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Atasözümüz var:

Eşek ölür.

Kalır semeri.

İnsan ölür.

Kalır eseri.

50 yıldır ekonomik büyüklük olarak dünyanın ilk 20 ülkesi içinde yer alan Türkiye, ilk 20'den düştü; hiçbir ileri ülkenin kabul etmediği 900 ton abdest taşıyan hurdaya çıkmış nükleer savaş gemilerini sökmeyi iş edinen, zengin Avrupa'nın çöpünü, pisliğini, plastik atığını ithal edip batılı süprüntüsünden “işsizliği azaltacak istihdam kapısı” yaratmayı başarı sayan ve vatanlarından can telaşıyla kaçan Suriyelilere AB'nin gönderdiği 3 milyar Euro karşılığında “mülteci kampı olmaya razı gelen” ülke yapıldı. İktidar yakını eş- dost- akraba kişileri “iki maaş- üç maaş- beş maaş- on beş maaş” alsınlar diye devlet şirketlerine arsızca, kanunsuzca, ahlaksızca yerleştirerek “Türkiye'yi kayırma- kollama- haksızlık- ahlaksızlık batağı” ülke haline getirdi. Kara para aklamak suçundan Avusturya'da yakalanan peydahlama yeni zengin iş adamının, Türkiye'de 9 aydır aranırken “şirketlerini sattığı” ve özel uçağı ile eski ve yeni içişleri bakanlarını gezdirdiği fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

20 yılda:

Siyasi yapı çöktü.

Hukuki yapı çürüdü.

Bürokratik yapı kirlendi.

Ahlaki yapı sıfırlandı.

Hiçbir ülkenin halkı, bu yapısal çöküşü, çürümeyi, kirlenmeyi, bitişi, ahlaki sıfırlanışı kaldıramaz.

Parantez kapanıyor.

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Kurumlar bitirildi.

Türkiye Cumhuriyeti parti devletine dönüştü ve sonuçta; “Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin Türkiye bağlantılı olduğu, Venezuela'dan gelen uyuşturucunun sahibinin bulunmadığı ve uyuşturucu trafiği bağlamında kara paracı iş adamının son günlerde basında meşhur olan uçağının Venezuela'ya 40 sefer yaptığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık yapmış son 20 yıllık dönemin önde gelen iktidar siyasetçisinin kısa zamanda ticaret gemileri filosu sahibi olmuş oğlunun adının da bu eroin trafiğinde anıldığı, havaalanlarından ve limanlarından büyük miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapılırken güvenlik kameralarının kapatıldığı haberleri ile dış basına konu ülke” olduk. Hiçbir toplum bu tabloyu kaldıramaz.

Parantez kapanır.

Kapanıyor.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Doğu Akdeniz'deki arama gemilerimiz!

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol sondaj gemilerimizin faaliyetlerinden son günlerde hiç söz edilmemesine” dikkat çekti ve “ Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden ne sonuç aldı? Doğalgaz bulunamadı faaliyet mi durdu, gaz bulundu da çıkarma işlemine mi ara verdik? AB- ABD kıskacına girdiğimiz için mi bu faaliyetlerimizi durdurma noktasına geldik?” sorularını sordu.