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Tantanacılık zirve yaptı!

Bu “Tantanacılık” denilen “gerçeği gizleme” yöntemi İstanbul'da Yeşilçam'da sinema filmlerine de konu olmuştu. İstanbul buluşu mudur, emin değilim. Adana'da ben lise çağlarında iken “tantanacılık yaparak” cüzdan yürütüldüğünü izlemişliğim vardır. Adanalılar, gerçeği gizlemek için bağırtı çağırtı, şamata yapana da “tantana yapma Gardaş… Bize de mi Lo Lo…” derler.

Tantanacılık şu:

4-5 kişi aralarında anlaşır, yol kenarında bekleşirler. Para cüzdanının dolu olduğunu kestirdikleri beyefendiden birisinin gelmekte olduğunu görünce aralarında yüksek sesle bağırtılı, küfürlü, yumruklu kavgaya tutuşurlar. Beyefendiden adam; “Yapmayın ayıptır… Ayrılın…” diye araya girince; ittirme kaktırma, savurma, silkeleme dozu yükseltilir ve adamın cüzdanı yürütülür.

Kimse kusura bakmasın!

Gördüğümü yazıyorum.

Gördüğüm şudur:

19 yıllık iktidar, kendi ürettiği sorunları çözmekte sıkıştıkça Meclis'te, meydanda, salonda, söylemde, seminerde, televizyonda “tantanacılık dozunu” yükseltiyor.

Tantana, şamata.

Gerçek çalınıyor.

★★★

Önceki gün Meclis'te yeni bir “gerçeği gizleme tantanasını” TV ekranlarından izledim. Muhalefet milletvekili elinde İçişleri Bakanı'nın bir özel uçağın merdivenlerinde çekilmiş fotoğrafını göstererek kürsüde konuşuyor. Uçağın giriş kapısında “SBK” büyük harfleri yazılı… Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağıymış. SBK, “Türkiye'yi kara para yıkama hamamı haline getirdiği” için ABD'nin isteğiyle Avusturya'da tutuklandı. Milletvekili de Meclis'te bu fotoğrafı göstererek; “Sayın İçişleri Bakanı siz bu uçağa neden bindiniz?” diye soruyor.

Bir gürültü.

Şamata.

Kavga.

Bol küfür.

Sahtekarsınız.

Yalancısınız.

Bağırtıları.

Gerçek çalınıyor.

Bakan'ın SBK uçağına binişi örtülüyor, öne “Meclis'te yumruklar konuştu” haberleri çıkıyor. Oysa vatandaş olarak bilmek istediğimiz; bu fotoğraf doğru mu, doğruysa İçişleri Bakanı bu uçağa binme ihtiyacını niçin duydu? SBK denilen “kara para aklayıcı” devlet adamlarını ve bakanlık imkanlarını kullanmakta ne kadar ileri gitti, bir bakana uçağını verdi, diğer bakana ne verdi? Aslında bu sorular altın fırsat! Muhalefet milletvekili sorusuyla İçişleri Bakanı'na Meclis'te “gerçeği açıklama fırsatı” yaratmıştı.

Sevinerek…

Gülerek…

Gel kürsüye…

Binmedim de…

Ya da bindim…

★★★

Meclis'te başka muhalefet milletvekili bu kez “Sayın İçişleri Bakanı, bir milletvekilinin mafyadan ayda 10 bin dolar maaş aldığını açıklamıştı. Kim bu mafyadan ayda 10 bin dolar maaşlı milletvekili?” diye soruyor.

Yine küfür.

Yine sille.

Kürsüye hücum.

Yumruklar konuşuyor.

En iyi yumruğu eski futbolcudan iktidar partisi milletvekili yapılan genç vekilimizin attığını öğrenmiş oluyoruz. Oysa vatandaş olarak bizim bilmek istediğimiz; yumrukçu vekilin kemik kıran çene dağıtan marifeti değil mafyadan ayda 10 bin dolar maaş alan milletvekili kim? Mafya bir milletvekilini 10 bin dolar maaşa bağlamış ve bu çürüme bilindiği halde üzerine gidilmemiş.

Tantana zirve yaptı.

Gerçekler çalınıyor.

Böyle bir vekil var mı?

Adı ne?

Hangi partiden?

Kaç ay Mafya'ya çalıştı.

Dolarları ne yaptı?

★★★

Tayyip Erdoğan dönemi “siyaset sahnesine tantanacılığı” özellikle güçlendirilmiş bir virüs gibi yerleştirdi. Geçen haftaların birinde eski Şehircilik Bakanı, “Reis beni de hırsız çuvalının içine koydu” diye durduk yerde çok ağır bir laf etti.

Hırsız çuvalı dediği…

İçinde 4 bakan var…

Bu eski 4 bakan ambargo delici Reza Zarrab ile yüksek ilişkiler kurmuşlar, kollarında çok pahalı hediye kol saatleri, çikolata kutularının altında Euro cinsinden yollanan rüşvetler, çocuklarının evlerinde dolar dolu para kasaları, para sayma makinaları çıkmış. Bu çürüme de tantana ile kapatılmış, Meclis araştırmasından kaçırılmıştı. Çuvaldakilerden biri de büyükelçi yapılmıştı. Eski bakan aniden diyor ki, “Ben onlardan biri değildim ama Reis beni de hırsız çuvalının içine koydu…”

Yine küfür.

Yine şamata.

Yine tantana…

Eski bakan lafını yuttu, oturuyor. Rıza Zarrab da ABD'de yüzünü estetik ameliyatı ile değiştirmiş, sakalını kesmiş, Pers hatlı yüzünü White Anglo –Saxon Protestan Amerikalıya benzetmiş… Adını Aaron Goldsmith diye değiştirmiş. Amerikalı kızlardan yeni bir eş bulmuş, ona da at çiftliği hediye etmiş ve Türkiye'deki ticari firmalarından gelen paraları yiyor, krallar gibi yaşıyormuş!

Ahlak çöktü.

Adalet çöktü.

Ekonomi çöktü.

Tantana zirvede!

Bize de mi Lo Lo…

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Almanya'dan kaç yıl Yeni Zelanda'dan kaç yüzyıl gerideyiz?

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