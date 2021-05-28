Tayyip Erdoğan bitti.

Tarih, bu dönemi de kapatmaya ve yeni bir sayfa açmaya yöneldi. Ortadoğu'da, Dünya'da ve özellikle Türkiye'de önümüzdeki yıllarda üzerinde çok durulacak “karşı devrimin karşı devrimi” yazılmaya başlandı. Atatürk devrimleri dünyaya örnek olmuştu. Atatürk devrimlerini yok eden “karşı devrime karşı devrim” de örnek olacak.

Nereden mi biliyorum?

Olanlara bakıyorum.

Olaylar dile geldi.

Anlatıyor.

Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ın en yakınıydı. İkisi bir elmanın yarısı gibiydiler. Erdoğan ona hem partiyi hem başbakanlığı vermişti. Aynı yoldan kol kola, aynı davanın adamı olarak “Atatürk Cumhuriyeti'ni İslamcı Cumhuriyet'e dönüştürmek” için birlikte yürümüşlerdi. Ahmet Davutoğlu, Saray'dan birisi, içeriden; bütün üst kadroyu, ihtiraslarını, emellerini, kibirlerini, ilke, iman, ahlak, beden, beyin, ruhlarını ve çaplarını en iyi o tanıyor, biliyor.

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Şunları söylüyor:

“Kurtlar sofrası kuruldu.

Birbirini yiyorlar.

Bunlar gücü bırakmaktan korkarlar, korkuyorlar. Çünkü kurtlar sofrasının son aşamasına geliyoruz, düşen düşene onun için herkes o sofrada kalmaya çalışıyor. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bir iktidar mücadelesine girdiler. Açıklamalarından anlaşılan Soylu, Albayrak'a karşı mücadelesinde bir dönem Sedat Peker'i kullandı. Peker de “Biz seninle ortaktık, niye şimdi bunu yapıyorsun” diye meydan okuyor. Soylu da Erdoğan'a ve partiye “bana sahip çıkmazsanız AK Parti'yi yakarım” diyor. Muammer Güler'in para sayma makinasını gündeme getiriyor. Bunun üzerinden Ak Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'na mesaj veriyor. Kurtlar sofrasında düşen düşene. Hepsi ben düştüysem onu da aşağı indireyim ki, onu yesinler diyor. Soylu bakıyor kendi düşüyor, Ağar'ı aşağı çekiyor. Ağar düşerken “mafya” deyip Soylu'yu aşağı çekiyor. Ağar'ın sisteme girmesine de Soylu aracılık etti…”

Ahmet Davutoğlu:

“Derinlik” hocası.

Derinlikli bakıyor.

İslamcı karşı devrim çocuklarını yemeye başladı ve Davutoğlu bunu görüyor. Halkın büyük çoğunluğu da olanı biteni dikkatle izliyor. Türkiye “Atatürk'ü yeniden keşfetti ve onun gösterdiği ileri medeniyet (ileri laik demokrasi, tam bağımsızlık, bölünmez bütünlük) hedefine yeniden daha bilinçli sarıldığı” için Davutoğlu da yaptığı hatayı onarmayı bir aydın namusu saydı.

Tayyip Erdoğan bitti.

Ona gençler inanmıyor.

İmanlı insanlar inanmıştı!

Onlar da artık inanmıyor.

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İmanlı Müslümanların büyük çoğunluğunda; “İslam'ı iktidara getireceğini söyleyenler kendilerini iktidara getirdi ve gitmemek için şimdi birbirini yiyorlar” gerçeğine vardılar. Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde Din Kültürü Öğretmeni (hocası) elinde uzun namlulu dürbünlü tüfekle fotoğraf çektirip altına “Biz de senin emrindeyiz Ağa… 600 metreden nokta atışı, 800 metreden kola bacağa….” cümlelerini yazıp sosyal medya hesabından yayımlamasını Kuran'daki ayetlerin ve Hz. Muhammed hadislerinin hiçbirine uymadığını görüyorlar. “Gerçek İslam bu mu?” sorusu da çokça sorulmaya başlandı. Yeni yazılmakta olan “karşı devrimin karşı devrimi Ortadoğu'daki İslam ülkelerinde dinin yerini de yerli yerine oturtmaya” hazırlanıyor.

★★★

Tayyip Erdoğan, zamanı terse akıtmak istedi. Tutturamadı. Kadrosu birbirini yemeye başladı. Zaman terse akmadı.

Tayyip Erdoğan bitti.

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Mumcular Mahallesi'nde yaşayan ve önce MHP'den iki dönem ve ardından AKP'den bir dönem Mumcular Belediye Başkanlığı yapan evli ve üç çocuk babası 51 yaşındaki Kazım Avcı, dün “Benim için AK Parti artık AK değildir” diyerek partisinden istifa etti.

Yeni bir tarih yazılıyor.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

S-400 ne oldu? F-35'ler ne oldu? Helikopter ne oldu?

Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, gazeteci Zeynep Gürcanlı'ya bir açıklama yaptı, şunları söyledi: “Eğer S-400 alımından önce Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay ile ve diğer kurumlarla konuşulmuş olsaydı, herhalde S 400'ler alınmazdı. S-400'lerden dolayı Türkiye'nin kaybı 17.5 milyar dolar oldu: 2.5 milyar dolara S-400'ler alındı. F-35'ler için 1.5 milyar dolar kaparo yatırıldı, gelmiyor. F-35'lerin ortak üretiminden Türkiye'ye 12 milyar dolar gelmesi bekleniyordu. Bu kazanç da ortadan kalktı. Pakistan'a helikopter satışı vardı, motorları veren ABD'nin itirazı nedeniyle gerçekleşmedi. Oradan da 1.5 milyar dolar kayıp yaşandı. Toplamda 17.5 milyar dolar zarar. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları yanında bu da eridi…”