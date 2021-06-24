Türkiye’yi “Kara Para Yıkama Hamamı” yaptılar!

Kir sıcağı gördü. Sökülüyor. Ayakkabı boyacılığından lüks otel sahipliğine sıçrayan gözlüklü kravatlı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da yakalandı. O hamamın baş kesecisi değil… O hamamın peşkircisi… Yıkanıp paklananlara kurulansınlar diye havlu tutuyor. İlahiyat okumuş, din ahlakı ve kültürü hocalığı yaptığı sırada İçişleri Bakanı'nın eski partisinden siyasete girmiş ve sonra da “televizyoncu ol, iş de takip edersin” diye TV kanalına “ana haber sunucusu” olarak alınmış Veyis Ateş de hamamın peştemalcisi.

Hamam bu!

Baş tellağı var.

Baş kesecisi…

Meydancısı…

Çaycısı…

Onlar öne çıkmadılar.

Çıkmak istemiyorlar.

Bu hamam kirli para yıkıyor. Devleti soyarak, kul hakkı çalarak, vergi kaçırarak, yurt dışında dolar, euro, her çeşit döviz, altın, menkul kıymet tutanlar; kirli paralarını hamama getiriyorlar.

Göbek taşına yatıyor.

Terliyorlar.

Keseleniyor.

Sabunlu masaj.

Bazı yıllar yüzde 2, bazı yıllar yüzde 1 hamam ücreti ödüyorlar. Ülkenin dövize sıkıştığı bazı yıllar ise “hamamımıza gelmeniz bizim için yeterli şereftir, sizden ücret istemiyoruz” denilerek karşılanıyorlar.

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Kara parayı yıkama adaları vardı. MAN Adası gibi… Kıbrıs Adası gibi… Ceyman Adası gibi… Seychelles Adası gibi… Türkiye “kara para yıkayan ülke” değildi, son 20 yıl içinde yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, önceleri çok az bir ücret alarak yıkarken, sonra “yıkama parası almıyoruz…” noktasına kadar gelip, Türkiye'yi “Kara Para Yıkama Hamamı Ülkesi” yaptılar.

Ve önceleri hamam.

Yerli kirlilere açıktı.

Yerli kara paracılar, ülke her dövize sıkıştıkça “hamamımız size açıktır…” diye davet ediliyor, kararnameler çıkarılıyor, onlar da gelip “kara paralarını aklayıp yıkatıp” faziletli, şerefli, ahlaklı, çok başarılı iş adamları diye baş köşelerde oturuyorlardı.

Sonra!

Hamam dışa da açıldı.

Yerli kirlilerin yanında yabancı kirlilerin de hamama gelmesi kolaylaştırıldı, teşvik edildi ve Amerikan kara paracılarına da gel gel yapılıp ve hatta “Türk Vatandaşlığı” bile verilip hamama çağırıldı. Amerikan devletini soyanlar, eroin ticaretinden, haraçlardan, vergi kaçırmalardan para yapan Amerikalı kirliler, paralarını ABD'de yıkayacak hamam bulamadılar. ABD devleti kirli para yıkanmasına izin vermediği için onlar da Türkiye'ye aklanmaya koştular. İşte Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş, Amerikan kara paracıların hamama gelişlerinin yerli yan ürünleridir.

Biri peşkirci.

Öbürü peştemalci.

Türkiye'yi kimler ve hangi koşullar “Kara Para Yıkama Hamamı Ülkesi” yaptı?

O konu örtülüyor.

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Size ipucu yazayım.

Varlık Barışı nedir?

Niçin ilan edilir?

Ne zaman başladı?

Son 12 yılda 7 kez Varlık Barışı ilan etme ihtiyacı neden duyuldu?

Bu soruları merak edin.

Bir de şunu merak edin:

Türkiye'de “nereden buldun, nasıl zengin oldun?” sorusunu sorma imkanı veren Gelir Vergisi Kanunu içindeki “Herkes gelirinin kaynağını açıklamak zorundadır” maddesi neden kaldırıldı? Vergi afları, sık sık niçin ilan edildi? İlk Varlık Barışı, 2008 yılında çıkarıldı. Yurt dışında ve yurt içinde dolar, euro, diğer dövizler, altın, menkul kıymet tutanlara “nereden buldun diye sorulmadan ve geçmişe dönük olarak da hiçbir vergi soruşturması yapılmayacağı garantisi verilerek varlıklarını yurda getirmeleri” için kanun ve kararnameler çıkarıldı. Bu kiri yıkamanın adına da “kayıt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması” denildi. Amaç dövize sıkışan ekonomiyi rahatlatmaktı. Türkiye “Kara Para Yıkama Hamamı” haline böyle getirildi. Amerikan kara parası, Türk Kara Para Yıkama Hamamına gelince ABD devleti, “benden vergi ve servet kaçırıldı, bunu size yedirmem” diye ayağa kalktı, “hakkında soruşturma var… Yurt dışına kaç…” diye kendisine Türkiye'de devlet içi bilgi sızdırılan hamamın peşkircisi Sezgin Baran Korkmaz, ABD tarafından takibe alındı ve Avusturya'da yakalandı. Din ve Ahlak Kültürü hocası Veyis'in elinde peştemal, kalakaldı.

Durmayın sorun:

Baş tellak nerede?

Baş keseci nerede?

Meydancı nerede?

Türkiye'yi sık sık “Varlık Barışı” ilan edip dünya kara parasını yıkamaya kim, hangi kötü ekonomik yönetimle mahkum etti?

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Hamamın namusu!

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'li iş ortağı kara para aklayıcı Levon Termendzhyan, Türk vatandaşı olmak istedi ve kabul edildi. Adını da “Aslan Derman” diye değiştirdi. Derman, ABD'de “kara para aklama suçlamasıyla” yargılandı. Şimdi hapiste. Kim bu adamı Türk vatandaşı yaptı? Onun Türk vatandaşı olması üzerinden kimler, ne çıkar elde etti? Ayrıca Aslan Derman'ın Türk İş ortağı Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına konan tedbiri kaldırmak ve yurt dışına çıkış yasağını da delmek için kim “olmayan bir MASAK raporu” uydurdu, ne çıkar elde etti?