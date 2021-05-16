Üç dine kıble oldu şimdi yanıyor!

Bu yazıyı yazdığım saatlerde son durum şöyleydi: İsrail füzeleri ev, sokak, sivil yerleşim, cami ayrımı yapmadan bomba yağdırmaya devam ediyor. Gazze'de hayatını yitirenlerin sayısı 133'e yükseldi. İsrail ordusu cumartesi sabahı da bir sığınma evini vurdu ve 10 kişilik ailenin tamamı hayatını yitirdi. Buna karşılık Hamas'ın attığı roket ve füzelerle İsrail'de 8 kişi öldü. Gazze'de bomba yiyen binalar, demir, çimento, tuğla, plastik, cam, kapı pencere enkazına dönüştü.

Yanıyor Filistin!

HAMAS, İsrail kentlerine 1800 füze attı, İsrail uçakları Gazze'yi 600 noktadan vurdular. ABD gerilimi düşürmek için bölgeye bir temsilci gönderdi ama Fransa, Almanya, İngiltere; tüm batı sessiz seyrediyor.

Vicdansız Batı.

Akılsız Ortadoğu.

Mekke'nin en uzağında anlamında Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi, yatsı ve teravih namazı sırasında basmış 200 Filistinli Müslümanın yaralanmasına sebep olmuştu. Bu cami, İslam dünyası için yüksek manevi değerdedir. Hz. Muhammed'in Mekke'de iken ve hatta Medine'ye göç etikten sonra, bir süre, namazlarını Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya dönerek kıldığı bilinir.

Cami basıldı.

Boğazlaşma başladı.

Oysa bu camiyi ilk tapınma yeri olsun diye bazilika (galerisi olmayan kilise) olarak yaptıran Doğu Roma İmparatoruydu. Ancak ilk önce buranın bir Musevi tapınağı olarak yapıldığını ileri sürenler de var. Kudüs kentini Müslüman Araplar Hz. Ömer döneminde fetih edince camiye dönüştürdüler. 11'inci yüzyılda Kudüs'ü Haçlılar ele geçirince Mescid-i Aksa'yı saray haline getirdiler. Selahaddin Eyyübi Kudüs'ü geri alınca binanın mozaikleri ile minberini değiştirerek yeniden camiye dönüştürdü. Musa'ya inananların “ağlama duvarı” da bu camiye bitişiktir.

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Musa'ya inananlar.

İsa'ya inananlar.

Muhammed'e inananlar.

Üç dine de manevi kıble olmuş kutsal bir mekanın bugün devlet terörü ile saldırıya uğramasının arkasından Kudüs'ün İsrail işgali altındaki bir mahallesinde yaşayan Filistinli Müslümanların evlerinden atılma girişimi de geldi.

İsrail'de 5 şehir var.

Nüfusları bölünmüş.

Yarısı Müslüman Arap!

Yarısı Musevi Yahudi!

Yüzyıllardır birlikteler.

Komşular.

Aynı yağmurla ıslanıyor.

Aynı güneşle ısınıyorlar.

Son Mescid'i Aksa baskınıyla başlayan gerilimle bu 5 şehirde de yüzyıllardır birlikte komşu olarak yaşamış Araplar ile Yahudiler birbirine düştü. Filistin'de yıpranan Hamas ve İsrail'de seçimi yitiren iktidar partisi, karşılıklı kışkırtmalarla bu boğazlaşma yangınına benzin taşıyorlar.

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İsrail, Araplara vura vura, parayı bastırıp satın ala ala, Nasır'ı bile ağlata ağlata bu topraklara yerleşti. Hitler'in Almanya'da yaptığı soykırımın vicdan azabından kurtulmak için Batı da (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa) işgalci İsrail'in arkasında hep durdu. Şimdi aynı batı, katliama dönüşen devlet terörünü seyrediyor. Müslüman Arap Dünyası'nın ise yanan Filistin'i arkalayacak gücü, aklı, stratejisi, niyeti de yok. Bizim İslamcı iktidar da bu yangını iç siyaset malzemesi olarak kullanmaya ve düşen oylarını geri almaya çalışıyor.

Filistin ise yanıyor.

Yangın nasıl söner?

Yahudiler ile Araplar, bugün “Almanya ile Fransa'nın durumuna bakarak” birlik olup yangını söndürebilirler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman tankları milyonlarca Fransız'ı ezdi, Fransız süngüleri de 5.5 milyon Almanı öldürdü. Sonra bu iki ülke kardeş oldular. Almanya ile Fransa Avrupa Birliği'nin kurucu babası oldular.

Vicdansız batı istese.

Arap ile Yahudi!

Barışabilir.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Haram ve Helalleşme!

Bir aşık koşma (türkü sözü) yazmış diyor ki: “Helal haram bilmezsin/Niçin ibret almazsın/Hiç kendine gelmezsin…” Ne helal bilindi, ne haram gözetildi ne de ibret alındı. Bu proje yapıldı: Zafer Havalimanı, hep bilinen ve çoğunluğu “kara deliğe” dönüşen modelle yapılmıştı. 2021 yılı ilk 4 ayı için Zafer Havalimanı'nı yapan şirkete ve onu kredileriyle destekleyen banka sermayesine; 440 bin yolcu garantisi verilmişti. 2021 yılının ilk dört ayında Zafer Havalimanı'na sadece 61 yolcu uğradı. Aradaki farkı halk vergileriyle ödeyecek. (Nurcan Gökdemir'in haberi) Bu baştan sona haram projenin yapımcısı ile “Helalleşme” olacaksa; bu kara delik projeyi kim akıl etti, o ortaya çıksın. Bu proje için halktan kim helalleşme isteyecek, halk bilsin.