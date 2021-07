Camiye “kanepe koltuk” soktular. Allah görendir. Camiye koltuk sokulduğunu görmüştür. Aynı camiye bir de “nutuk kürsüsü” soktular. Onu da Allah, kayıt altına almıştır.

Al gözüm!

Seyreyle:

Yine tarikat.

Yine vakıf.

Bir tarikata bağlı bir vakıf, camide “hafızlık töreni” düzenlemiş. Tören için caminin içine kürsü ve koltuk kanepe koymuşlar. Hatırlı 6 kişi kanepe koltuklara hafızlar ise yere oturtulmuşlar. Hatırlı kişilerden 20 yıllık iktidar partisinin iki numaralı kurmayı çalışma ekonomisi profesörü de camiye sokulan koltuğa oturmuş, sonra da kürsüye çıkıp “nutuk” söylemiş.

Ne söylemiş?

Allah dinlemiştir.

Camiye kanepe koltuk ile nutuk kürsüsünün aynı anda sokulduğu saatlerde hayırlı enerjisini, “toplum aydınlasın” diye kullanan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da “Yüksek Komiserler Kurulu'na çöküp çift maaş alanların” isimlerini açıkladı.

★★★

Yüksek Öğretim Kurulu.

Yüksek Seçim Kurulu.

Yüksek Sağlık Kurulu.

Yüksek Hakimler Kurulu.

Yüksek İstişare Kurulu.

Bunları biliyorduk. Bir de “Yüksek Komiserler Kurulu” varmış ve Milletvekili Yavuzyılmaz'ın açıkladığı belgelere göre “Bakan yardımcısı, Bakan danışmanı, Eski Başbakan damadı” 7 kişi Yüksek Komiserler Kurulu koltuklarına çökmüşler.

“Çift Koltuklu Hatırlılar”

Ya da:

“Hatırlı Çift Maaşlılar”

Veya:

“Hatırlı Huzur Hakkı Alıcılar” ile “Hatırlı İkramiye Çoğaltıcılar”… Ve de “Yüksek Yolluk ve Harcırah Şanslıları”…

Çift koltuk.

Çift maaş.

Bakanlıktan:

Ayda 30.275 TL.

Komiserlikten:

Ayda 14.230 TL.

Toplam: 44.505 TL.

Yüksek Kurul.

Alçak Yarış.

★★★

Allah görendir.

Görüyordur.

Çeşit çeşit komiser var: Asayiş komiseri. Narkotik komiseri. Cinayet masası komiseri. Ahlak komiseri.

Konkordato komiseri. Kimisi üniforma giyer, kimisi sivil. Bunların çoğu tek koltuklu ve tek maaşlıdır. Ama

Yüksek Komiserler Kurulu'nun 9 üyesinin 7'si iktidar bağlantılı olanlardan seçilmiş. Yüksek Komiserler Kurulu Tarım Bakanlığı yasasına göre kurulmuş ve kanunda yazılmış ki, at yetiştirmeyi bilen, at ıslahını bilen, at yarışı mevzuatını bilen, safkan Arap atları ile İngiliz atlarının soy kütüklerini bilen, at üstünde yarışırken altındaki atı yumruklayan jokeyi cezalandırmayı bilenler “Yüksek Komiser” olabiliyorlar. Türkiye'de bu özelliklere sahip milyonlarca üniversite mezunu insan var ama Tarım Bakanı, 4 Bakan Yardımcısı; Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin'i ve 2 Bakan Danışmanı Rıfat Tan Bendedam ile Özer Ataç'ı ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın damadı veteriner doktor Özkan Köylübay'ı Yüksek Komiserler Kurulu üyesi yapmış.

★★★

Kim bunlar?

Ne yapmışlar?

Neyi başarmışlar?

Sadece birini yazayım, gerisini siz bulun: Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Yüksek Komiserler Kurulu üyesi Fatih Metin, serbest avukat olarak çalıştı, Futbol Federasyonu Temsilciliği yaptı, AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu üyesi oldu, AK Parti Bolu İl Başkanı yapıldı, AK Parti 23. Dönem Bolu Milletvekilliği yaptı. Milletvekilliğinden sonra Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı oldu. AK Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu üyesi yapıldı. Yerel Seçimlerde AK Parti Belediye Başkan adayı oldu. Seçilemedi. Ama Tarım Bakan Yardımcısı yapıldı.

Hem Bakan Yardımcısı.

Hem Yüksek Komiser.

44.505 TL maaş.

Huzur hakkı.

İkramiye.

Makam aracı.

Yolluk, harcırah.

Allah görendir.

Camiye “kanepe koltuk ile nutuk kürsüsünü” soktular ve “Yüksek Kurul'a da Alçak Yarış” yerleştirdiler.

Allah'ın gördüğünü günü gelir kulları da görür.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Boğaziçili 2 öğrenci!

Kara para yıkayıcı Sezgin Baran Korkmaz, hakkında ciddi iddialar varken “elini kolunu sallayarak” yurt dışına nasıl gitti? Bu sorunun cevabı belgelerle açıklandı. Yazıldı. Şöyle oldu: Sezgin Baran Korkmaz'ın “mal varlığı üzerindeki ipoteği” kaldırma kararı veren Adalet Bakan Yardımcısı oldu. Kara para aklayıcı Sezgin Baran Korkmaz'ın “yurt dışı yasağını” kaldıran da Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. Bunu şunun için hatırlatıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin iki öğrencisi Ece Erten ile Beril Destan Zaman, yurt dışındaki üniversitelerden burs kazandılar ama gidemiyorlar. Çünkü bu iki öğrenci Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınmışlar ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardı. Adli kontrol şartı olduğu için “burs kazandıkları halde” gidemiyorlar. Öğrenci Ece Erten Paris Üniversitesi Dil Bölümü'ne, öğrenci Beril Destan Zaman da Avrupa'nın en eski üniversitelerinden biri olan Siena Üniversitesi'ne burslu olarak kabul edilmişlerdi.